El grupazo en el que se inspiró Nirvana para su 'Nevermind'

Dentro del repertorio de Nirvana, hay más de un álbum exitoso, sin embargo, uno de los que logró un antes y un después en la historia del grupo fue, sin duda alguna, Nevermind, su segundo álbum de estudio.

La mañana del 24 de septiembre de 1991, nadie esperaba que pasara algo que hiciera ese día verdaderamente recordable. Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl tampoco lo esperaban. Y eso que ellos, los tres integrantes de Nirvana, tenían entre manos una docena de canciones destinadas a cambiar el rumbo de la música popular de nuestro tiempo.

El éxito de Nevermind fue brutal; el rock alternativo se masificó y se convirtió en el único rock posible. La discográfica, que esperaba vender 250.000 copias, lleva ya más 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

En 1990, un año después de Bleach, el batería Dave Grohl llegaba al grupo para sustituir a Chad Channing. El sonido que el nuevo fichaje proporcionó al grupo fue absolutamente clave. Los músicos se pusieron manos a la obra con un nuevo álbum que durante un tiempo tuvo el título provisional de Sheep (oveja).

Dave Grohl, Kurt Cobain y Krist Novoselic, de Nirvana. / Paul Bergen/Redferns

Entre diversos productores escogieron a Butch Vig y se fueron a sus Smart Studios en Madison (Wisconsin, Estados Unidos). Allí tuvieron lugar las primeras sesiones, donde todo se iba gestando, con canciones que cambiaban de títulos y de estructuras, pero que ya tenían la esencia de lo que finalmente vería la luz.

En mayo de 1991, en los Sound City Studios de Los Angeles (California) y con un presupuesto de 65.000 dólares, los musicos se plantaron con lo previamente trabajado y dos temas nuevos para pulir, Smells like teen spirit y Come as you are.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

Las jornadas eran de entre ocho y diez horas diarias. Con la grabación terminada, fue Andy Wallace el encargado de las mezclas, ya que a Nirvana les gustaba mucho su trabajo previo con la banda estadounidense Slayer.

La inspiración de Kurt Cobain

La banda en la que se inspiró Cobain para este disco fue en los Pixies. En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone en 1994, el líder de Nirvana dijo: "Conecté mucho con esa banda... Usamos su sentido de la dinámica, siendo suaves y silenciosos y luego fuertes y duros". Esto es más frecuente en Smells Like Teen Spirit, que fue el resultado del intento de Cobain de escribir "la canción pop definitiva".

La relación entre Kurt Cobain y Pixies comenzó cuando Cobain escuchó Surfer Rosa, su álbum debut, que lo llevó a "finalmente admitir que soy un amante de la música". Dave Grohl, por su parte, también explicó que, dentro de su trabajo en la batería, también tuvo mucha influencia los bombos y platillos de Pixies.

Hay que destacar también que Nirvana, en muchas ocasiones, ha afirmado que muchos de sus trabajos tienen inspiración en variados y distintos estilos, como The Beatles, Sonic Youth, R.E.M o The Smithereens.

Lanzamiento

El 24 de septiembre de 1991, las tiendas estadounidenses contaban con 46.000 copias, mientras que las británicas tenían 35.000. Esas eran las previsiones sobre un álbum que, en su primera semana, se quedó en el puesto 144 de la lista Billboard 200.

La famosa portada de 'Nevermind'. / Samir Hussein/Getty Images

Sin embargo, con el videoclip de Smells like teen spirit rotando en la televisión, el éxito empezó a crecer cada día más. Aunque el bombazo definitivo llegó cuando, el 11 de enero de 1992, Nevermind destronó al Dangerous de Michael Jackson en la Billboard. Nirvana reinaba en el mercado musical por encima del Rey del Pop.

De repente el grunge sonaba en todas partes, era tendencia musical y estética. Las discográficas enloquecían: todo era grunge y todo tenía que ser grunge. Las canciones del grupo calaron tan hondo que parecía que llevaban toda la vida ahí, en lo más profundo de todos y cada uno de esos chavales, que se sentían reconocidos en los salvajes cambios de ritmo.