Jimin de BTS se prepara para lanzar su álbum en solitario

Jimin, integrante de BTS, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la escena del K-Pop y la música internacional en los últimos días. Y es que tras estrenarse Vibe, su colaboración con Taeyang, una nueva noticia hecho que las redes sociales se inunden con su nombre.

El sucoreano se prepara para lanzar un álbum en solitario. Así lo ha confirmado el medio Donga, que además asegura que no tendremos que esperar mucho para escucharlo, ya que se estrenará en febrero.

Ante las palabras del medio, la agencia del artista BIGHIT MUSIC no ha podido evitar salir a la palestra para aclararlo en el diario My Daily. Pero para sorpresa de sus fans, no lo han desmentido, sino que han reforzado la veracidad de esta información asegurando que "el cronograma del lanzamiento se revelará una vez esté finalizado". Por tanto, habrá álbum en solitario de Jimin y posiblemente lo habrá muy pronto.

Como mencionamos en líneas anteriores, el artista se unió hace unos días al integrante de BIGBANG, Taeyang, en Vibe. El tema, compuesto de ritmos imparables y pegadizos, llega con un videoclip en el que ambos sacan a relucir sus movimientos con una coreografía de lo más hipnotizante.

Jimin sería el cuarto integrante de BTS en lanzar un álbum en solitario después de J-Hope, Suga Jin y RM. De hecho, el estreno en solitario del artista es uno de los más esperados por sus fans, quienes están pendientes a cada movimiento que da en las redes sociales. ¿Cuándo podremos conocer la primera pista? ¿Qué estilo seguirá en esta nueva era musical?

Ahora que los integrantes de esta conocida banda de K-Pop disfrutan de su merecido descanso, han querido aprovecharlo para explorar en sus inquietudes musicales personales para compartirlas con sus millones de seguidores.

Lo que está claro es que los ARMY van a apoyar a Jimin en esta nueva etapa, que se espera que sea la más rompedora de sus proyectos en solitario. Previamente ya lo habíamos escuchado en la banda sonora del drama Our Blues con With You, un tema que comparte con Ha Sung-woon.

Y tú, ¿estás listo para el álbum en solitario de Jimin?