Pedro Almodóvar, Luis Tosar, Macarena García, Leonor Watling y más estrellas que brillarán en los Feroz 2023

La lista de estrellas del cine y la televisión que ya han confirmado su presencia para los Premios Feroz 2023 convierten la 10ª edición de estos galardones en una de las grandes citas del cine. Itziar Ituño, Macarena García, Juan Diego Botto, Eduardo Casanova, Anna Castillo, Laia Costa, Miguel Herrán, Álex Monner, Rossy de Palma, Luis Tosar, Ricardo Gómez, Bibiana Fernández, Milena Smit, Leonor Watling, Mina El Hammani, Daniela Santiago... entre muchos otros, ya han confirmados su asistencia a la gala.

Una noche en la que un nombre se alzará por encima de todos: Pedro Almodóvar. El director recibirá el premio de honor de estos reconocimientos que organiza la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

El público zaragozano, que durante semanas ha abarrotado las actividades especiales previas a la gala (coloquios con cineastas, ciclos y exposiciones) podrá saludar a las estrellas y ver la ceremonia en la plaza Miguel Merino. En ese espacio a las puertas de la Sala Multiusos del Auditorio, estarán dispuestas la alfombra roja, las tradicionales (y enormes) letras de los Feroz y una gran pantalla para seguir la retransmisión. Además serán los primeros en poder felicitar a los ganadores que, nada más recoger su estatuilla, se acercarán para recibir el aplauso de los fans antes de dirigirse a la zona de prensa.

En los Premios Feroz 2023 estarán presentes una larga lista de actores y actrices que año tras año triunfan en la cartelera y en las pantallas de nuestro país: Marian Álvarez, Diego Anido, Itsaso Arana, Carolina Bang, Ramón Barea, Belén Barenys, Nerea Barros, Juan Diego Botto, Luis Callejo, Adelfa Calvo, Jesús Carroza, Eduardo Casanova, Elisabet Casanovas, Coria Castillo, Anna Castillo, Ángela Cervantes, Borja Cobeaga, Laia Costa, Álex de la Iglesia, Karra Elejalde, Marina Foïs, Laura Galán, Ricardo Gómez, Miguel Herrán, Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Carmen Machi, Denis Ménochet, Álex Monner, Pilar Palomero, Carlota Pereda, Oriol Pla, Nathalie Poza, Berta Prieto, Carla Quílez, Anna R. Costa, Vicente Romero, Alauda Ruiz de Azúa, Claudia Salas, Nacho Sánchez, Susi Sánchez, Daniel Sánchez Arévalo, Carla Simón, Rodrigo Sorogoyen, Emma Suárez, Luis Tosar, Leonor Watling y Luis Zahera.

Por la alfombra roja además también pasarán, entre otros Alejandro Albarracín, Carmen Arrufat, Mikel Bustamante, Cristina Castaño, Álvaro Cervantes, Pepa Charro (la terremoto de Alcorcón), Belén Cuesta, Jedet, Álvaro de Juana, Rossy de Palma, Brays Efe, Mina El Hammani, Bibiana Fernández, Macarena García, Eva Isanta, Pol Monen, Melani Olivares, Francisco Ortiz, Paula Ortiz, Raphaëlle Pérez, Ander Puig, Manu Ríos, Elena Rivera, Daniela Santiago, Julieta Serrano, Milena Smit, Mariona Terés, Claudia Traisac, Veki Velilla, Ana Wagener...

✨ Ya conocemos a los primeros protagonistas del ciñe y las series españolas que asistirán a la 10 edición de los #PremioFeroz.



¿A quién te gustaría ver en la alfombra roja de los #Feroz2023? pic.twitter.com/7hPpfKisHg — Premios Feroz (@PremiosFeroz) January 17, 2023

La edición 2023 será la cuarta que podrá verse en directo a través del canal en YouTube de los Premios Feroz. Desde las 19:30 en la alfombra con un programa especial conducido por los periodistas David Martos y Mariona Borrull, quienes charlarán con las estrellas que vayan llegando al Auditorio, saluden a los aficionados y atiendan a fotógrafos y reporteros en la alfombra roja. Y a las 22:00 arrancará en directo la décima gala en la historia de los Premios Feroz

As bestas de Rodrigo Sorogoyen con 10 nominaciones, Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa (7) y Cerdita de Carlota Pereda (6), son las tres películas que reúnen más candidaturas. La ruta es la serie con más nominaciones (6) y con cuatro están cuatro títulos: Apagón, Intimidad, No me gusta conducir y Rapa.