Emilia anuncia su nueva era con un cambio de look que ha enloquecido a Tini y Nicki Nicole

Los fans de Emilia están revolucionados. Y es que su artista favorita, después de haberse convertido en su banda sonora con el último lanzamiento, Underground, va a deleitarles con nueva música muy pronto.

Al menos eso es lo que ha dejado claro a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que va a inaugurar una "nueva era". Pero esta era no llega de cualquiera manera, ya que nuestra protagonista nos traerá música con un nuevo look.

Emilia luce ahora una melena pelirroja que no ha tardado en revolucionar a sus fans. "Nueva era bb", dice en la descripción de sus fotos. En ellas aparece en el coche y frente a una batería, lo que nos indica que ya está trabajando en su próximo lanzamiento.

Tini y Nicki Nicole han sido algunas de las que se han sumado a la ola de piropos que han llovido en esta última publicación. La primera de ellas le ha dejado un emoji de enamorada, mientras que la segunda ha apostado por un comentario gracioso. "por eso no quisiste venir a mi pileta para que no me de cuenta de que sos una sirena", dice. También pueden leerse los halagos de sus fans. "Alguien vio mi heterosexualidad?", "No bueno, me enloquece" y "Todo te queda bien hija d mil" son algunos de los que aparecen.

Como mencionamos en líneas anteriores, Underground es el lanzamiento más reciente de nuestra protagonista. Una canción rompedora con la que Emilia ha demostrado tener talento de sobra para convertirse en una artista que suena en las listas de éxitos internacionales. Pero ahora llega el turno de otra etapa, y al igual que hizo Karol G con su cabello, ha apostado por el rojo para representarla. ¿Qué querrá decir con ello? Tendremos que esperar para saberlo. Aunque a juzgar por su última sesión de fotos, quizás apueste por su lado más rockero.

Lo que está claro es que ahora todos están pendientes a cada movimiento que da en las redes sociales para así ser los primeros en encontrarse con cualquier pista que adelante lo que se viene. ¿Se unirá con algún otro artista en una colaboración o lo hará en solitario? ¡Se abren apuestas!