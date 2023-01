Taylor Swift, Maroon 5, Alejandro Sanz y Alicia Keys también fueron Nº1 de la lista esta semana

Esta semana comenzamos La Máquina del Tiempo (la sección de #Del40al1CocaCola dedicada a recordar canciones que fueron número uno de la lista hace algunos años) con un tema que sigue sonándonos muy fresco: Tacones rojos, de Sebastián Yatra. Fue uno de los mayores éxitos del pasado 2022. Llegó a la primera posición el 8 de enero, y a final de año la interpretó en LOS40 Music Awards, en una edición en la que, además, ganó el premio al Mejor Álbum en la categoría Global Latina por Dharma. Sin duda, muchas de las cosas buenas que le han pasado al parcero en los últimos meses se deben a ese gran sencillo.

Cinco años antes, el 13 de enero de 2018, eran Maroon 5 quienes se situaban en todo lo alto con What lovers do, single en el que colaboraba la rapera SZA. Estaba incluido en el álbum Red pill blues de la banda de Adam Levine. Y en 2013, hace diez años, en concreto el 12 de enero, Taylor Swift desbancaba del número uno a PSY con We are never ever getting back together, de su disco Red.

Quien sí repetió en lo alto, en su caso en 2008, fue Alicia Keys con No one, una de las canciones en las que más ha lucido el enorme talento de la cantante, vocalista y compositora de R&B. Para talento, el que también derrochaban unidos los chicos y las chicas de la academia de Operación Triunfo en su segunda edición. Juntos grabaron La fuerza de la vida (la razón para luchar), título que parece el de un tratado de psicología, y que aglutinaba las voces de, entre otros, Manuel Carrasco, Beth, Miguel Nández, Hugo Salazar, Nika, Vega, Ainhoa o Mai Meneses (Nena Daconte). Alcanzó el puesto de honor por estas fechas en 2003.

Finalizamos el repaso en 1998, hace veinticinco años, con una canción que tuvimos ocasión de disfrutar la semana pasada en la sección: Corazón partío, de Alejandro Sanz. El single más exitoso del álbum más aclamado no solo del cantautor madrileño, sino de la historia de la música española: Más. Fue número uno de la lista el 3 de enero de ese año y mantuvo el liderato el día 10. Una gozada escucharlo una vez más.