Rafa Nadal tiene que abandonar el Open de Australia y las lágrimas de Xisca Perelló dan la vuelta al mundo

Rafa Nadal no ha podido conseguirlo en el Open de Australia. En su partido frente a Mackenzie McDonald ha tenido que abandonar en el segundo set tras lesionarse en la cadera. Hasta el momento de tirar la toalla ha sufrido dolor hasta que no ha podido más y ha tenido que rendirse a la evidencia.

Las caras de preocupación de su equipo eran más que evidentes. Cuando ya era evidente que no podía seguir jugando, las cámaras han enfocado a su entrenador, Carlos Moyá, a su tío, Toni Nadal y su esposa, Xisca Perelló.

Las lágrimas de su mujer han dado la vuelta al mundo. Ella, que vive de cerca el esfuerzo de su marido por conseguir sus logros, sabe mejor que nadie lo duro que ha debido ser para él este momento. Las redes se han llenado de mensajes comentando su reacción.

Dando explicaciones

Poco después, Nadal comparecía en rueda de prensa para dar explicaciones. “Mackenzie estaba jugando un gran tenis. Yo estaba ahí, peleando para darme una oportunidad, pero él lo estaba haciendo muy bien, y yo no tanto”, aseguraba con la humildad de la que siempre hace gala.

“No sé qué es exactamente lo que tengo, si muscular... Tengo problemas desde hace algún tiempo en la cadera. Los he tenido en el pasado, aunque esto no me había impedido jugar. No sé lo que voy a tener que hacer para lidiar con esto. Voy a hacer pruebas”, aseguraba sobre su problema médico.

De momento, la cosa no ha podido ser: “Ahora tener la situación clara. He perdido el partido. He peleado hasta el final. No sé si en buenas condiciones habría podido ganar el partido. He tenido opciones, pero esto es así. Lo he intentado, pero no ha sido posible”.

Desde aquí le mandamos ánimo al vigente campeón del Open de Australia y a su mujer que comparte su dolor como hemos podido ver en las imágenes.