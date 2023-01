Glenn Frey, de los 'Eagles': su vida en 5 canciones

Siete años han pasado de la muerte de Glenn Frey, miembro fundador de los Eagles. El músico estadounidense falleció a la edad de los 67 años. Compositor, vocalista y guitarrista que conformó, junto a su colega el batería Don Henley, una de las parejas creativas más exitosas del siglo XX: fueron él y Henley los que dieron forma a los Eagles.

Después, llegarían los otros dos miembros originales del grupo: Bernie Leadon (guitarra, bajo y mandolina procedente de los Flying Burrito Brothers) y Randy Meisner (bajista que había estado en la banda de Ricky Nelson).

Así es como nació una de las bandas esenciales para la historia de la música gracias a su mezcla de country, folk y rock. Los setenta fueron suyos (principalmente, aunque no solo) en América gracias a seis álbumes que conformaron una época gloriosa, respaldada por el Greatest Hits 1971-1975, que en la actualidad acumula más 43 millones de copias vendidas en todo el mundo, siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Bernie Leadon, Glenn Frey, Don Henley y Randy Meisner, de 'The Eagles', fotografiados en Londres en 1973. / Gijsbert Hanekroot/Redferns

Con la muerte de Glenn Frey se perdió mucho, pues fue uno de los nombres fundamentales de la música estadounidense. Por eso, hoy repasamos una parte del legado de este icono nacido en Detroit en 1948.

Glenn Frey, 1985. / Paul Natkin/Getty Images

Take It Easy (1972)

Perteneciente al álbum debut homónimo de los Eagles, está canción cuenta con una curiosa historia. En 1972, el músico Jackson Browne y Glenn Frey eran vecinos en el mismo edificio. El primero practicaba con su piano intentando componer canciones, pero con Take it easy se atascó en un verso que fue completado por el segundo. Nació así el primer gran éxito de los Eagles, que llegó al puesto 12 de la lista de singles de Estados Unidos. Jackson Browne también la grabó por su lado y así Take it easy se convirtió en clásico.

Eagles - Take It Easy (Live on MTV 1994) (Official Video) [HD]

Hotel California (1976)

El éxito que había conseguido el grupo, apenas un lustro después del comienzo, era tal, que decidieron editar un grandes éxitos que se convirtió con el tiempo, como decíamos, en uno de los álbumes más vendido de todos los tiempos.

Parecía que los Eagles estaban en un punto en el que no podían superarse a sí mismos, pero entonces regresaron en 1976 con otro nuevo álbum de estudio titulado Hotel California. Desde su lanzamiento ha vendido más de 16 millones de copias solo en Estados Unidos.

Eagles - Hotel California (Live 1977) (Official Video) [HD]

You Belong To The City (1984)

Eagles publicaron en 1979 The long run, el último disco de su primera y gloriosa etapa. Las tensiones en el grupo eran constantes y la banda acabó separándose en julio de 1980 tras una pelea en el escenario en Long Beach entre Glenn Frey y Don Felder (no llegaron a las manos, pero intercambiaron amenazas constantes).

Cada miembro siguió su propio camino y a Frey no le fue mal, pues tuvo dos grandes éxitos como solista en esa década: The Heat Is On, perteneciente a la banda sonora de la película Beverly Hills Cop (1984) y You Belong to the City, de la serie de televisión Miami Vice.

Glenn Frey - You Belong To The City

Get Over It (1994)

Glenn Frey editó cinco discos de estudio en solitario (el último de ellos en 2012), pero siempre fue la mitad del corazón de los Eagles. Por eso, aunque él aseguraba que el grupo nunca volvería a juntarse, no sorprendió mucho que, en 1994, anunciaran su regreso con una gira y un disco en vivo titulados Hell freezes over. La canción estrella de este millonario regreso fue Get over it.

Eagles Get Over It LIVE NY 1994

How Long (2012)

La banda continuó actuando en directo e incluso grabaron un último disco de estudio, el séptimo, que llegó a las tiendas en 2007 bajo el título de Long road out of Eden.

Eagles - How Long (Official Video) [HD]

How long, aunque es una canción de J.D. Souther, los Eagles la interpretaron recurrentemente durante su primera gran etapa de los setenta y la terminaron grabando en su último trabajo.