Madonna se convierte en la Reina del Martes Santo en su última portada de Vanity Fair

Guapa, guapa y guapa. ¡Qué reina, madre mía! ¡La reina del miércoles Santo! No, no nos referimos a la Virgen de Dolores de Sevilla, esta vez estamos hablando de Madonna. La Reina del Pop no solo ha anunciado esta semana su gira mundial (que pasará por Barcelona), también se ha convertido en la última protagonista de la revista Vanity Fair. ¡Y menuda maravilla!

Madonna ha protagonizado el número Icon Issue con una neva colaboración europea entre Italia, España y Francia que nos ha dejado unas fotos que ya forman parte de la historia del pop. La diva ha sido retratada por los fotógrafos Luigi y Ianfo con muchas referencias a la religión. Una forma de rendir homenaje a parte de su iconografía. Y es que Madonna siempre ha hecho referencias al mundo eclesiástico.

De este modo, Madonna aparece como una auténtica Virgen María en la portada. Con lágrimas en los ojos, mirando al cielo y con el manto de la mismísima virgen, Madonna aparece increíble. Pero no es la única referencia que encontramos a la biblia.

Dentro del editorial, la mismísima Madonna recrea la última cena. Pero esta vez, a diferencia de Jesús, sus apóstoles son todo mujeres. Una nueva forma de reinterpretar la iconografía de la religión. Madonna aparece como una auténtica diva en medio. Sin duda, se trata de un auténtico fotón.

“Como se sabe, en la Última Cena aparecen Jesús y sus discípulos, todo hombres, así que me pareció interesante dar la vuelta a la tortilla y llenar a Jesús de energía femenina, rodeado de discípulas”, ha dicho Madonna sobre la foto.

En las imágenes luce diseños de John Galliano para Maison Margiela, Gucci, Dolce & Gabbana y Jean Paul Gaultier.

Madonna y su relación con la religión

En la entrevista con Vanity Fair, Madonna habla sobre los ataques que ha recibido por parte de la Iglesia Católica durante su carrera: “La primera vez que me sentí atacada fue cuando di la conferencia de prensa en Roma durante el rodaje de En la cama con Madonna. Al fin y al cabo, fui educada en la religión católica y me di cuenta de que, si la Iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como artista como algo positivo, entonces ese era su problema”

Madonna en Vanity Fair / Luigi & Iango

En cuanto a su relación con la vida espiritual, Madonna ha asegurado que es muy importante tener una conexión con el alma, pero que cree que la religión sin comprensión, sin conocimiento y sin inclusividad no puede considerarse como tal: “No me puedo unir a grupos religiosos que sean excluyentes hacia otros o extremistas. Aun así, respeto todas las religiones y animo a la gente a examinar las creencias que siguen”

Sin duda, Madonna sigue haciendo historia con cada entrevista que da. ¡Larga vida a la reina!