Madonna: las 10 actuaciones que no deberían faltar en su ‘The celebration tour’

Si algo tiene Madonna es que absolutamente incombustible. A sus 64 años, sigue en activo y ha anunciado una nueva gira mundial con la que celebrará sus cuatro décadas en el mundo de la música. Madonna se embarcará este verano en un tour que pasará por Barcelona el 1 de noviembre, en la que podremos disfrutar de los éxitos que han marcado toda su carrera.

No solo la puesta en escena de sus canciones más emblemáticas, sino también el uso de la moda constituyó un antes y un después en las giras que Madonna ha protagonizado a lo largo de estos 40 años. La artista ha prometido que el de su próxima gira va a ser uno de los espectáculos más grandes que despliegue, y no suele decepcionar. Si de algo sabe Madonna es de actuaciones ambiciosas después de haber asombrado al público en vivo de todo el mundo con su música icónica y su montaje impresionante.

Para ir abriendo boca y refrescar la memoria, hemos recopilado algunas de las actuaciones más importantes de la carrera de la artista. Esperamos que haga algún guiño a algunos de estos espectáculos tan legendarios que perviven en la memoria colectiva.

- Like a Virgin - MTV Video Music Awards (1984)

Fueron los primeros MTV Video Music Awards, fueron en vivo y fue el momento en que Madonna se transformó de una joven música prometedora a una superestrella mundial. Con un bustier blanco, un velo de novia y un vestido, Madonna salió de un pastel nupcial para interpretar su éxito Like A Virgin. Originalmente, quería cantar la canción a un tigre de Bengala blanco. Como era de esperar, eso nunca siguió adelante. En cambio, los fans disfrutaron de una de las presentaciones en vivo más icónicas de todos los tiempos cuando Madonna se retorcía en el suelo, mostrando accidentalmente su ropa interior a la audiencia y a los espectadores de todo el mundo, causando un gran revuelo en 1984.

Madonna - Like A Virgin (Live MTV VMAs 1984)

- Vogue - MTV Video Music Awards (1990)

Justo después de que su enormemente popular, pero controvertida, Blond Ambition World Tour llegara a su fin, Madonna apareció en el escenario de los VMA y les recordó a todos quién era. Vestida como la última Reina de Francia, María Antonieta, el escenario se convirtió en la corte sobre la que ella reinaba, moviéndose con el aura de alguien verdaderamente merecedora del título de Reina del Pop. Se pavoneaba por el escenario, empujando y tirando de sus cortesanos a su antojo, girando con ellos y haciendo que la besaran. Toda la actuación fue un recordatorio, no solo del talento incomparable de Madonna, su presencia en el escenario y su capacidad para producir un éxito, sino también de su condición de rebelde.

Madonna - Vogue (Live at the MTV Awards 1990) [Official Video]

- Express Yourself - Blond Ambition Tour (1990)

A principios de los 90, Madonna estrenó una película de su gira, Blond Ambition, y prendió fuego al mundo. La canción Express Yourself debutó con una revolución de la moda para todos los tiempos: el corsé con sujetador cónico de Jean Paul Gaultier.

Madonna - Express Yourself (Live at the MTV Awards 1989)

- Sooner or later - Premios Oscar (1991)

Madonna, vestida como Marilyn Monroe, interpretó el tema de la película de 1990 Dick Tracy, escrita por Stephen Sondheim. Estaba nominada a mejor canción, y la actuación le permitió a Madonna despojarse de todo hasta que solo quedó ella y el micrófono, dejando claro que la cantante no necesita coreografías sofisticadas o efectos para montar un espectáculo.

Madonna - Sooner or Later (Oscar 1991)

- Like a virgin / Hollywood - MTV Video Music Awards (2003)

Todo sobre esta actuación fue épico, desde Britney Spears y Christina Aguilera rindiendo homenaje a la Reina del Pop con Like a Virgin, hasta la propia Madonna saliendo de un enorme pastel de boda para unirse a ellas cantando su éxito Hollywood. Pero, por supuesto, todo lo que recordamos es ese beso...Hacia el final de la canción, Madonna saca una liga de la pierna derecha de Christina y luego le da un beso a Britney, antes de volver a besar a Christina en los labios. Nadie en la audiencia supo cómo reaccionar, con la cámara cortando directamente al ex novio de Britney, Justin Timberlake.

Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, M. Elliot - Like A Virgin/Hollywood (MTV VMA 2003) | HD

- Live to tell - Gira Confessions (2006)

Madonna interpretó Live to tell mientras flotaba colgada en una enorme cruz con una corona de espinas en la cabeza, desplegando esa iconografía religiosa que siempre la ha acompañado. Este montaje, como no podía ser de otra manera, incendió a la comunidad religiosa.

Madonna - Live To Tell [Confessions Tour DVD]

- Hung up - Premios Grammy (2006)

Sin duda, uno de los momentos más comentados de la ceremonia de premiación de ese año, la aparición de Madonna en el escenario con las animaciones de Gorillaz fue una de las colaboraciones más sorprendentes de la cantante pop, con los dos actos interpretando su éxito inspirado en ABBA, Hung Up.

Madonna - Hung Up (Live at the 2006 Grammy Awards)

-Espectáculo de la Super Bowl (2012)

Antes del espectáculo, Madonna prometió que daría "el mayor espectáculo del mundo, durante el mayor espectáculo del mundo", y cumplió esa promesa. El show comenzó con una gran procesión de soldados egipcios que llevaban a la Reina del Pop en una gran plataforma, escondida detrás de enormes hojas de palmeras blancas, todo mientras sonaba la música de Vogue. El espectáculo se hizo aún más grande cuando la cantante se lanzó a su éxito de 2000 Music. Luego se unió a ella en el escenario LMFAO, quien trituró su éxito Party Rock Anthem, y luego Nicki Minaj y MIA, quienes interpretaron su éxito Give Me All Your Luvin.

Madonna - 2012 Super Bowl Halftime Show

- Living for love - Brit Awards (2015)

Madonna se cayó cuando estaba interpretando Living For Love en los Brit Awards en 2015, pero lejos de considerarse un fracaso de actuación, se levantó, puso una sonrisa en su cara y llegó al final de la actuación, en vivo por televisión, lo que no habría sido fácil para nadie.

Madonna - Living For Love (Live at The BRIT Awards 2015)

- Like a prayer - Met Gala (2018)

Pocos músicos usaron imágenes y temas cristianos tanto o tan controvertidos como Madonna. La cantante hizo una gran entrada, apareciendo en la parte superior de las escaleras del Gran Salón con una corona de espinas y túnicas de monje. Flanqueada por monjes encapuchados que luego comenzaron a cantar la introducción de su éxito de 1989 Like A Prayer, comenzó una actuación icónica. Más tarde, Madonna se desvistió para revelar un corsé completamente blanco e interpretó su éxito de 2018 Beautiful Game, antes de terminar con una interpretación de Hallelujah.

Madonna - MET Gala 2018

¿Qué sorpresas estará preparando Madonna para la gira de aniversario por sus 40 años en la música? Pronto sabremos si repite alguno de los espectáculos más sonados.