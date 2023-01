El regreso de Beyoncé, cuatro años después de cantar contra la pobreza, será en un hotel de lujo en Dubai 

Queen Bey vuelve a subirse a un escenario después de 4 años. A uno solo. Y solo cantará una hora. Las entradas no se han puesto a la venta. Únicamente asistirá un público selecto previa invitación. La actuación de la diva no es para presentar su nuevo álbum. Es para promocionar un lujoso y exclusivo resort en la segunda ciudad con más hoteles de cinco estrellas del mundo. Por esos 60 minutos, percibirá 24 millones de dólares. El próximo 21 de Enero de 2023, Beyoncé ofrecerá en Dubai su primera actuación desde Diciembre de 2018. Será el aperitivo de 'Renaissance Tour', que previsiblemente arrancará en el verano de 2023.

Luchando contra la pobreza extrema

El 2 de Diciembre de 2018, Beyoncé cantó contra la pobreza en el estadio FNB de Johannesburgo (Sudáfrica) con capacidad para más de 94.000 personas. Participó junto a su marido, Jay-Z, y otros artistas como Ed Sheeran, Eddie Vedder, Pharrell Williams o Chris Martin, en un gran evento musical llamado 'Mandela 100 Global Citizen Festival'. Además de conmemorar el centenario del nacimiento del líder anti-apartheid, su objetivo fundamental era concienciar de la necesidad de erradicar la extrema pobreza en el mundo.

Bey quiso agradecer la implicación de la gente en el festival solidario a través de su cuenta de Instagram: "Después de llegar a casa de un bello viaje a Sudáfrica y a la India, sigo asombrada por esos 7.000 millones de dólares que se han recaudado para ayudar a Global Citizen en su esfuerzo por erradicar la extrema pobreza. Ahora el dinero ayudará a mejorar la educación, la atención sanitaria, los derechos de las mujeres y otras incontables causas que afectan a millones de personas en todo el planeta... Sudáfrica fue un viaje extraordinario para mí y mi familia. Que Dios os bendiga".

Una hora: 24 millones

Después de ese 2 de Diciembre, Beyoncé no había vuelto a subirse a un escenario. Lo hará muy pronto. Según se ha anunciado, el largamente esperado regreso de la artista después de cuatro años será el 21 de Enero de 2023 en uno de los siete Emiratos Árabes Unidos. Y la actuación de Bey será radicalmente diferente de la de Sudáfrica. No solo por los 11.000 km que separan Johannesburgo de Dubai.

La ex Destiny's Child cantará en el opulento y mega lujoso resort Atlantis The Royal en Dubai. Y la igualdad de género o la población que sufre extrema pobreza no figuran entre sus objetivos. Esta vez, “Beyoncé ha sido contratada para cantar en un enorme y súper exclusivo evento" al que solo accederán los que hayan recibido invitación. Es decir, "la crème de la crème del mundo del showbiz nocturno". Por una hora de actuación, la superestrella recibirá 24 millones de dólares.

Foto de Beyonce en el concierto de Nueva York de su "The Formation World Tour" / Getty Images/Larry Busacca/PW

El show de Bey es casi tan trascendental como la inauguración del opulento hotel en sí misma, ya que se considera "el evento más importante en la ciudad". La apertura del que se anuncia como "el más ultra lujoso resort del mundo" - con 43 plantas, 92 piscinas, 17 bares y restaurantes o vistas panorámicas a Palm Island y al Golfo Arábigo - también ha recibido a otras estrellas como Kylie Minogue, que actuó en la fiesta de Fin de Año.

Las estrictas normas de 'Renaissance Tour'

Los fans que quieran ver a su ídolo en concierto tendrán que esperar. El pasado Octubre de 2022, la cantante anunció que su 'Renaissance Tour' arrancaría en el verano de 2023. Y señaló que incluirá "destinos nacionales e internacionales". Teniendo en cuenta la intensa y minuciosa preparación de Beyoncé en cada una de sus giras, es posible que haya empezado a trabajar antes del concierto de Dubai. Quizá la gala le sirva de calentamiento e interprete los temas de su nuevo álbum por primera vez.

De momento, no se han dado a conocer las fechas o el recorrido del tour. Pero, a pesar del hermetismo, se sabe que la cantante ha impuesto normas estrictas a su equipo (músicos, bailarines, personal técnico). Según una fuente cercana a desvelado en The Sun, la estrella ha prohibido el consumo de drogas y alcohol: "Bey sabe que las nuevas actuaciones requerirán coreografías intensas y precisas, así que todo el mundo tiene que estar sobrio. No habrá ninguna fiesta loca".

Además, desea crear un ambiente de trabajo seguro para las mujeres por lo que se realizarán estrictos controles #MeToo en todos los miembros. La gira puede ser mentalmente extenuante por lo que el equipo también tendrá acceso a apoyo psicológico. "Beyoncé sabe que la gente es más feliz cuando se ocupan de su bienestar y ella quiere utilizar todo lo que ha aprendido para dar ejemplo".