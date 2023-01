'You’ll Be In My Heart', la emotiva canción que Phil Collins le escribió a su hija Lily

Phil Collins es sin duda alguna uno de los cantantes y compositores más exitosos de la música a nivel mundial. El exintegrante de Genesis logró crear una exitosa carrera como solista y nos regaló éxitos como In The Air Tonight o Another Day In Paradise.

Ha logrado vender más de 150 millones de copias de sus discos, incluyendo los publicados como solista y aquellos en los que figuraba como cantante de Genesis, tras la salida de Peter Gabriel.

Collins es considerado uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda. Contando su trabajo con Genesis, sus contribuciones con otros artistas, y su exitosa carrera en solitario, Collins obtuvo más de cuarenta éxitos que encabezaron la lista del Billboard Hot 100 durante la década de 1980. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock, como miembro de Genesis, en 2010

Cinco hijos

Padre de cinco hijos, no todos saben que Phil Collins es el padre de la actriz Lily Collins, la protagonista de la exitosa serie de Netflix Emily In Paris.

Lily siempre aseguró que, a pesar de que no se crio con dos sus progenitores, Phil Collins siempre estuvo presente en su vida, incluso el músico británico le compuso la canción You'll Be In My Heart, la cual luego formó parte del soundtrack de la película de Disney, Tarzán, en 1999.

Phil Collins - You'll Be In My Heart

Originalmente, Phil escribió la canción de cuna para su hija, pero terminó presentándola para la película animada de Disney. El tema fue tan exitoso que pasó diecinueve semanas consecutivas en el primer puesto de la lista Adult Contemporary, alcanzó el #21 en el Billboard Hot 100. La canción logró la primera aparición de Collins en el top 40 de la lista Billboard Hot 100, desde que lo consiguiera con Everyday, en 1994. También alcanzó el #17 en el Reino Unido y con ella ganó el Globo de Oro a la Mejor canción original y el Oscar a la Mejor canción original.

Una relación con altibajos

La relación entre el músico Phil Collins y su hija, Lily Collins, ha tenido sus altibajos. La actriz ya aseguró en una entrevista para EL PAÍS en 2017 que su padre nunca había estado para ella, y que si ha tenido éxito como artista ha sido por sus propios medios y sin su apoyo. "Nunca llamó a un productor, a un director, a un agente, a nadie. Fue mi madre quien metió lo mejor del Hollywood dorado en mi cabeza", aseguró entonces.

Phil y Lily Collins en 2012. / Todd Williamson/Getty Images For Relativity Media

Sin embargo, el año pasado, Lily felicitaba a su padre en su 71 cumpleaños, con una emotiva nota a través de las redes sociales: ''Feliz cumpleaños, papá. Puede que ya no quepa en tus brazos ni me siente cómodamente en tus hombros, pero sigues abrazándome fuertemente cuando más lo necesito. Puede que no lleguemos a pasar tiempo juntos tan a menudo, pero cuando estamos cara a cara, realmente me ves", escirbía Lily.



"Puede que no siempre lo creas, pero por favor confía en mí cuando te digo, no importa la edad que tenga o lo que la vida pueda traer, siempre te necesitaré'', fueron algunas de las sentidas palabras que Lily Collins le dedicó a su padre.