María Pombo enseña por primera vez su barriguita tras confirmar su embarazo

Lo que durante meses fue el tema del momento, ayer terminó convirtiéndose en realidad. ¡María Pombo está embarazada! Era la propia influencer quien confirmaba la noticia que ella misma filtró en La Resistencia.

Un emotivo vídeo en el que aparecía su hijo llevándole el predictor a Pablo Castellano: "Papá cierra los ojos. Te va a hacer una ilusión esto...", se escuchaba decir a la pequeña de las Pombo mientras Martín se síe. Al llegar al dormitorio donde se encontraba su padre, el pequeño le daba el test de embarazo y, al ver las dos líneas que indican el positivo, su cara no pudo ser otro que de asombro. "Martín, le ha hecho mucha ilusión", decía María a lo que responde Pablo aún flipando: "Un hermanito".

Una noticia que en apenas unos minutos ya acumulaba miles y miles de likes y un sinfin de comentarios de sus amigos y familiares dándole la enhorabuena. Entre ellos, el de su hermana Marta que ha hecho sospechar que el sexo del bebé sea un niño: "Felicidad MÁXIMA. Ya quiero mucho a ese ratón", escribía.

Sus primeras palabras

Tras compartir la publicación, María Pombo ha aparecido en redes sociales para hablar por primera vez sobre su embarazo. "Sé que era un secreto a voces. Es un tema que bueno, da de qué hablar porque fui yo quien lo filtré sin querer", decía.

La influencer ha asegurado que se arrepiente mucho de todo lo que paso ese día y que durante estos meses ha recibido todo tipo de mensajes. Algunos mejores y otros que no se los merece nadie. Sin embargo, dejando ese tema aparte, ha confirmado que "es la noticia de nuestras vidas. Se multiplica el amor. Estamos completamente felices. Lo estábamos esperando con muchísimas ganas". Además, ha querido añadir que de lo que más orgullosa se siente es de cómo ha gestionado toda la situación. "Lo he contado sin ninguna presión aun sabiendo que todo el mundo lo sabía".

Por primera vez enseña su barriguita

Ahora que ya no tiene que esconder más esta feliz noticia, María Pombo ha compartido por primera vez el avance de su barriguita desvelando que le ha costado mucho en las últimas semanas esconderl: "No ha sido nada fácil. Me ha salido la tripita mcuho antes".

María Pombo enseña su barriguita por primera vez. / Instagram @mariapombo

¿Su secreto para disimularla? Pues meter barriguita cuando ha ido a eventos o a entrenar. Un efecto que le ha funcionado, pero que como ha afirmado, necesitaba compartirlo ya: "Llevo 100 días embarazada, no es nada y a la vez suena como una eternidad".