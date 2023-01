Se desvela el papel Oona Chaplin en ‘Avatar’: será en la próxima película y decisivo para la trama

Oona Chaplin se convirtió en noticia en 2017 al confirmarse que estaría en lo nuevo de Avatar, sin embargo, no hay ni rastro de ella en El Sentido del Agua. La transformación de parte del reparto en Na'vi no ayuda a identificar quién es quién, aunque hay una razón de peso para no encontrarla: su personaje forma parte de la tercera película.

La madrileña nunca ha dado detalles sobre su participación más allá del fichaje en sí, aunque ahora la revista Empire ha confirmado quién será en la nueva película. Interpretará a Varang, una integrante de una tribu que se explorará en la tercera película de la saga, la Gente de Ceniza.

No es ningún secreto que Avatar 3 —que podría titularse El Portador de la Semilla— seguirá explorando Pandora, y si en la secuela hemos visto los océanos del planeta, ahora veremos su parte volcánica. Tal y como en las aguas hay Na'vi con características específicas para poder nadar, en los volcanes también habrá otra raza.

Y, tal y como contó James Cameron durante la promoción de la segunda película a la edición francesa del diario 20 Minutos, será algo nunca antes visto en la saga: "Quiero enseñar a los Na'vi desde otro ángulo, porque hasta ahora solo he mostrado su lado bueno. En las primeras películas, hay muy malos ejemplos de humanos y muy buenos de Na'vi. En Avatar 3 haremos lo contrario". Sin duda, una decisión potente de cara a darle aún más emoción al clímax de la saga, pensada originalmente como una pentalogía.

Descritos como una raza "agresiva", se sabe que Varang será quien les lidere; y muy probablemente tengan algún que otro conflicto con Jake Sully y el clan protagonista. Aun así, no serán los primeros Na'vi que ya han mostrado ser malvados; puesto que El Sentido del Agua tiene a un pequeño grupo militar de estos alienígenas dispuestos a acabar con los personajes principales.

De este modo, la nieta de Charles Chaplin hará su debut en este universo en la próxima película, aún con una apariencia sin revelar. Pero sea como sea, lo que sí está claro es que los espectadores no tendrán que volver a esperar más de una década para descubrir lo que pasará. La tercera entrega de Avatar llegará a los cines el 20 de diciembre de 2024, y de hecho, James Cameron ya ha entregado un primer montaje con una duración abismal para ir preparándola.

Avatar: El Sentido del Agua ya está en cines.