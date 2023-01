¿Qué fue de Glenn Medeiros, el hawaiano que enamoró a toda una generación?

Todo el mundo que haya crecido con la banda sonora de los años 80 reconocerá que, en algún momento de su vida, pasó por Nothing's gonna Change my love for you, ese tema romántico y meloso que sonó en la radio (y todavía suena) como un imprescindible. Llegó a mediados de la década para instalarse en nuestra memoria como uno de esos pelotazos que nos recuerdan lo que era bailar pegados en la discoteca.

El artífice de este éxito fue Glenn Medeiros, un artista al que muchos hemos perdido la pista hoy en día, pero que sigue en activo. Nación en 1970 y empezó en la música como chiquillo prodigio, era el que amenizaba los trayectos de los pasajeros que se subían al bus turístico de su padre en la isla hawaiana de Kauai. A los 15 años se presentó a un concurso de talentos local y lo petó. En realidad, quedó segundo imitando a Lionel Richie, todo un modelo a seguir para el músico hawaiano.

Al año siguiente, ya con 16, se presentó de nuevo haciendo una versión de George Benson, Nothing's gonna change my love for you. El premio supuso la publicación del sencillo con una compañía independiente y la suerte quiso que llegase a las manos del ejecutivo de radio Guy Zapoleon, de la KZZP de Phoenix, que cogió el tema y lo convirtió en un pelotazo. Llegó al 12 en la lista Billboard y al 1 en Reino Unido en 1988.

Hitazo mundial, corazones rotos, fans forrando carpetas, chicas locas por este hawaiano con apellido de portugués con una melenaza que ríete de Lorenzo Lamas. Un año más tarde, en 1988, hizo un segundo disco que no estuvo nada mal, que incluía el tema Fallin'.

Glenn Medeiros - Nothing's Gonna Change My Love For You (Official Music Video) [HD]

Incluso llegó a salir en Karate Kid 3 en la que hacía de sí mismo y participaba en la banda sonora de la película. En total ha hecho 10 LPs a lo largo de su carrera, pero en el 1999, cuando ya la cosa se sabía que no iba a dar para más, destacan varios dúos. Uno con Bobby Brown, el marido de Whitney Houston: She ain't worth it.

También se unió a Ray Parker Jr., el de los Cazafantasmas. Todo hacía pensar que nos dirigíamos hacia otro juguete roto... a otro cantante tragado por la historia. Pero, ¿qué fue realmente de Glenn Medeiros?

Al doctor Medeiros la fama nunca se le subió a la cabeza porque rigurosamente completó sus estudios superiores en tiempo y forma. Se ve que su padre, además de tenerlo de Joselito hawaiano por el autobús, también le decía que estudiase. No es moco de pavo la formación de Glenn: licenciatura en Historia y Humanidades de la University of Hawaii's West Oahu, un master en educación de la University of Phoenix y un doctorado en educación de la University of Southern California, este último de 2014.

En la actualidad el doctor Glenn Allan Medeiros es el presidente de la Saint Louis School de la isla de O'ahu un instituto católico, desde 2015, a pocos kilómetros de Pearl Harbour.