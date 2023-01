Sheryl Crow vio cosas "realmente extrañas" durante su tiempo como corista de Michael Jackson

A finales de la década de los 80, durante sus inicios en el mundo de la música, la cantante, compositora y actriz Sheryl Crow realizó una gira con Michael Jackson como corista. Fueron 18 meses en los que la cantante norteamericana acompañó al Rey de Pop durante su gira Bad World Tour (1987 - 1989), antes de protagonizar su vídeo musical Dirty Diana.

En una entrevista con The Telegraph, la cantante dijo que tenía muchas preguntas sobre el comportamiento de Michael Jackson. Reconoció que no había visto el documental Leaving Neverland, en el que el cantante de Thriller es acusado de abuso de menores. "No he visto el documental y no quiero verlo", dijo la artista.

Wade Robson y James Safechuck afirman en la película,dirigida por Dan Reed, que el cantante abusó sexualmente de ellos durante muchos años cuando eran niños y que los invitaba a quedarse en su famoso rancho Neverland, California.

Michael Jackson y James Safechuck en 1988. / Dave Hogan/Getty Images

A pesar de que no quiso entrar en muchos detalles, si afirmó haber visto cosas "realmente extrañas" durante esos meses en los que duró la unión laboral. "Estuve cerca de algunas cosas que pensé que eran realmente extrañas y tengo muchas preguntas", dijo Crow.

La cantante admitió que siempre tuvo sospechas sobre la fascinación del cantante con los niños. Sin embargo, admitió sentirse impresionada con la superestrella y reconoció que para ella fue todo un lujo que, en el inicio de su carrera, pudiera acompañarlo durante su gira: "Fue una experiencia loca. Quiero decir, él fue la estrella más grande de una generación y pude cantar a dúo (I Just Can't Stop Loving You) con él todas las noches durante 18 meses", reconoció.

Michael Jackson & Sheryl Crow - I Just Can't Stop Loving You (Bad World Tour Live In Rome 1988) HD

En una entrevista previa al periódico The Guardian, Crow contó que un día conoció a Safechuck y que lo recordaba como "un gran chico". También dijo que se preguntó por qué los padres de Safechuck, que tenía solo nueve años cuando se unió a la gira mundial como bailarín, lo dejaron pasar tanto tiempo a solas con la estrella. "Todo el tiempo que estuvo con nosotros siempre me pregunté: ¿Qué están haciendo sus padres?".

"Estoy triste, y estoy enojada con un montón de gente. Siento que había una enorme red de personas que permitió que todo eso continuara. Es una tragedia", añadió.

Cheryl, cuya carrera en solitario explotó en la década de 1990, interpretó la canción I Just Can't Stop Loving You en la gira con Michael e incluso apareció en el vídeo de Dirty Diana.

Michael Jackson - Dirty Diana (Official Video)

El videoclip intercala escenas de una actuación de Michael Jackson con escenas de una mujer caminando por un callejón oscuro. Después del concierto, el cantante se dirige a su limusina donde le espera la mujer que resulta ser Sheryl Crow.