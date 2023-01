Richard Gere vuelve a la gran pantalla

Después de siete años alejado de los focos, Richard Gere regresa a la gran pantalla. Quizás para siempre es una comedia romántica con un reparto de lujo en la que comparte protagonismo con Susan Sarandon y Diane Keaton, entre otros.

La peli, que se estrenará en España a finales de abril, trata sobre la relación de Michelle y Allen, una joven pareja de enamorados que están en un punto de su relación en donde ya es hora que los padres de ambos se conozcan. Por eso, deciden invitarlos a cenar para que así ofrezcan su 'sabiduría' de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor. El caos y las situaciones más surrealistas, están servidas.

"Están todos locos, en especial el personaje de Susan, pero todos tienen buen corazón, aunque diferentes grados de inteligencia emocional", ha dicho Gere durante el preestreno de la película en Nueva York.

"Me encanta mi personaje porque hace cosas que yo no tendría el valor de hacer y eso es bueno de interpretar. Amo a Richard, sabía que lo pasaríamos bien", ha afirmado Sarandon.

QUIZÁS PARA SIEMPRE | TRÁILER SUBTITULADO

Alejado de la ficción

El actor, que estaba alejado de la ficción, regresa con una divertida historia. Gere comenzó su carrera como actor en la Universidad de Princeton y el Seattle Repertory Theater. Su primer largometraje fue Quiero la verdad, pero fue con Buscando al Sr. Goodbar de Richard Brooks y con Días del cielo de Terrence Malick, con las que se confirmaría como uno de los actores más seductores de Hollywood.

Los ochenta serían sin duda su década, en la cual encadenó éxito tras éxito: American Gigoló, Oficial y caballero, Cotton Club o Power. En 1990, el enorme éxito de Pretty Woman relanza su carrera. Sería una época también en la que trataría de quitarse su faceta de seductor, para adoptar un tono más serio en algunos thrillers, tales como: Análisis final, En el filo de la duda, Las dos caras de la verdad. Obtuvo también gran éxito con Chacal, y repitió con Julia Roberts en Novia a la fuga.

Richard Gere y Julia Roberts en Pretty Woman. / Touchstone Pictures/Silver Screen Partners IV/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

En los 2000, a pesar de lucir una melena canosa, sigue siendo uno de los actores más deseados y encara papeles muy a su medida (Chicago, Shall We Dance? (¿Bailamos?)). También volvió al género, que tantas alegrías le ha dado en taquilla, el thriller: El caso Wells, La sombra del cazador o Los amos de Brooklyn.

Tras la película Three Christs (2017) y su papel en la serie MotherFatherSon (2019), Richard Gere se alejó de la industria cinematográfica. Maybe I Do, es el film que lo trae de vuelta a la pantalla grande a sus 73 años.

Susan Sarandon y Richard Gere en el preestreno de 'Quizás para siempre' ,el pasado martes, en Nueva York. / Jamie McCarthy/Getty Images

Fuera de la pantalla, Gere es un experto pianista y compositor. Declarado defensor de los derechos humanos, en enero de 2003 Richard Gere y Renee Zellwegger recibieron los Globos de Oro al mejor actor y actriz por Chicago y en 2007 recibió el Premio Donostia durante el Festival de Cine de San Sebastián en reconocimiento a su carrera.