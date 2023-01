Bruce Gowers, director del videoclip 'Bohemian Rhapsody', muere a los 82 años

Bruce Gowers, el director del emblemático videoclip Bohemian Rhapsody de Queen, falleció el pasado domingo (15 de enero) a los 82 años en Santa Mónica, California, debido a complicaciones de una infección respiratoria aguda, según ha confirmado su familia.

Gowers nació en Reino Unido el 21 de diciembre de 1940. Comenzó su carrera en la BBC y en la década de 1970, el director se mudó a los Estados Unidos.

A lo largo de los años 70 y 80, dirigió cientos de vídeos musicales, como 1999 de Prince, Fool To Cry de The Rolling Stones , I Don't Want To Talk About It de Rod Stewart y The Heart Of Rock & Roll de Huey Lewis & The News, entre muchos otros.

Con este último, Gowers consiguió el Grammy en la categoría Mejor vídeo musical, en 1986. También se llevó a casa un Emmy al mejor director de variedades musicales en 2009, por haber dirigido las diez primeras temporadas del programa American Idol (234 episodios).

El director Bruce Gowers. / Steve Granitz/WireImage

A lo largo de su carrera, Gowers fue uno de los pocos directores que se hizo cargo de programas televisivos de entrega de premios, incluidos los Emmy, los MTV y los ESPY, los Billboard Music Awards y los People's Choice Awards, además de docenas de especiales de televisión orientados a la música para Michael Jackson, Barry Manilow, Paul McCartney, Britney Spears o Justin Timberlake, además de otros para superestrellas de la comedia como Robin Williams, Jerry Seinfeld, Rodney Dangerfield, Billy Crystal o Eddie Murphy.

Después de dirigir el vídeo de Queen, considerado revolucionario en ese momento, Gowers dijo: "Mi teléfono nunca dejó de sonar". Fue en la época de los 70 y con este trabajo consiguió el reconocimiento internacional. Gowers siguió trabajando en videoclips del grupo, como en el de You're My Best Friend y Somebody to Love.

Bohemian Rhapsody

El vídeo empieza con una postal de los cuatro miembros de la banda en una oscuridad parcial cantando la parte a capela. Luego, el rostro de Mercury se superpone a los de los demás cuando canta su primera línea en solitario. La formación de dicha imagen es la misma que usaron para la portada de Queen II. Esta fotografía, inspirada en una de Marlene Dietrich, es la imagen de Queen que más le gusta a la banda. Después de la introducción, se ve a los miembros del grupo tocando sus respectivos instrumentos.

Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

Fue editado en cinco horas debido a que querían estrenarlo la misma semana en que fue grabado. Cuando estuvo listo, fue enviado a la BBC y se emitió en el programa Top of the Pops en noviembre de 1975.