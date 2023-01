Cazzu se cambia de look y lanza una indirecta que sus fans han pillado a la primera

Si hay algo que caracteriza a Cazzu es la naturalidad con la que se dirige a sus fans en las redes sociales. La argentina se ha mostrado siempre muy sincera y honesta con ellos, a quienes ha agradecido en más de una ocasión los logros conseguidos en su carrera.

Pero también ha usado las redes sociales para desahogarse y, por qué no, para enviar un mensaje de forma indirecta a sus haters. Ahora la artista lo ha vuelto a hacer, aunque no se ha dirigido a los que llenan los comentarios de comentarios negativos, sino a las que copian sus looks.

Cazzu luce ahora una melena corta con flequillo recto y unas mechas rojas. "Holi. feliz 2023. ya no me copien los peinados. este es nuevo", dice en la descripción de su galería de fotos.

Pero, ¿a quién se dirige nuestra protagonista? Sus fans parecen haber pillado la indirecta a la perfección y los comentarios se han llenado de posibles nombres a los que Cazzu se podría haber dirigido. ¿María Becerra? ¿Emilia? ¿Hay beef con estas dos artistas?

Sea como sea, las respuestas también se han llenado de halagos por su nuevo look. "Me encantaaaaaaa", dice La Joaqui. La Zowi se une con unos emojis enamorados, y Luna Ki con un "reina".

Nena Trampa, el álbum de nuestra protagonista, se ha convertido en la banda sonora de sus millones de fans en todo el mundo. Vio la luz en mayo de 2022, y desde entonces ha estado recorriendo los escenarios para presentar su proyecto en directo y convertir cada show en una fiesta.

Ahora se desconoce cuál será el siguiente paso musical de la argentina, pero lo que está claro es que no tardará en revolucionar a sus seguidores con cualquier lanzamiento que haga. También estamos convencidos de que todos lo que la sigan en las redes sociales serán los primeros en enterarse.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar música nueva de Cazzu? ¿Será su nuevo look una pista de que se avecina nueva era musical? Tendremos que esperar para saberlo.