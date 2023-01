Edurne se derrite hablando de Yanay y de su futuro hermanito o hermanita

Edurne será una de las presentadoras de la próxima gala de los Premios Dial y durante la presentación ha concedido varias entrevistas en las que ha defendido el tema de Shakira y ha hablado de su vida personal.

Se le cae la baba hablando de su pequeña Yanay, como hemos podido comprobar en su entrevista con Europa Press. "Está preciosa, para comérsela. Está ahora mismo en la edad más bonita de todo lo que he vivido, está ya un momento en el ya habla contigo, ya te comprende", cuenta sobre el momento en el que está ahora y cómo se derrite cuando le dice ‘te quiero mamá’.

“Tiene mezcla de los dos. De personalidad tiene mucho carácter, tiene muy claras las cosas porque ya sabe lo que le gusta y te lo dice, pero luego le gusta mucho cantar. Está todo el día cantando, tarareando en casa", asegura. Aunque no sus canciones sino esa que tanto engancha a los niños de La vaca Lola.

"Me gustaría que hiciera lo que ella quisiera. Yo le pongo mis canciones y si se dedicara a la música, yo feliz de la vida y me encantará, pero si se quiere dedicar a otra cosa también, porque le voy a apoyar a muerte haga lo que haga", admite.

¿Embarazo?

"Habrá, pero en un futuro lejano. No está ahora en nuestros planes. Ya se verá más adelante porque sí es verdad que no me gustaría que estuviese ella sola porque yo soy muy familiar, pero de momento es que una niña… Y dos imagínate, se multiplica por dos", confiesa. Así que, en principio, no habrá embarazo en este 2023.

De momento tiene sus proyectos musicales, los televisivos y su familia. Reconoce que David De Gea es el amor de su vida y también tiene que encontrar momentos para disfrutar en pareja después de doce años juntos.

Sin duda, vive un momento feliz tanto en lo profesional como en lo personal y todo apunta a que, aunque sin embarazo, será un gran año para ella.