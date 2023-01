Los fans reaccionan al disco de Quevedo "Es 10 de 10"

El artista del momento, Quevedo acaba de publicar su primer álbum Donde quiero estar. Un disco muy esperado por todos los amantes del género urbano. Este proyecto, no ha defraudado a sus fans, cuenta con 16 canciones y colaboraciones nacionales como Omar Montes o Cruz Cafuné, y artistas internacionales de la talla de Ovy on the Drums o Myke Towers..

Quevedo apareció en nuestras vidas gracias a Cayó la noche (Remix) y se consolidó gracias a la sesión con el productor argentino Bizarrap. La sesión 53 o la coloquialmente conocida como la de Quédate rompió cualquier tipo de barreras en relación a reproducciones en streaming. A partir de esa sesión, cada tema que ha publicado el reggaetonero canario ha sido un HIT y el hype que creaba alrededor de sus estrenos siempre es increíble. Es por ello que, con el esperado estreno de este proyecto, sus fans no han tardado en revolucionar las redes y reaccionar a sus temas favoritos. Estas han sido algunas de las reacciones de sus seguidores.

‘Donde quiero estar’ de @pedrodquevedo me parece un álbum debut 10/10. Cuidado, con personalidad, con letras preciosas y alguna que otra sorpresa. Además, los vídeos están hechos con muy buen gusto y te llevan hasta su casa. Nada malo puedo decir. El chico prometía y ha cumplido. pic.twitter.com/51igieZ1yO — Carolina M. Costa (@Carolina_ina) January 20, 2023

Si a mí se me puso los pelos de punta con esto, imagínate al fan de Quevedo antes de que se pegara mundialmente pic.twitter.com/XtfQE7qGbn — cdf (@cdfpapigavi) January 19, 2023

Increíble lo que ha hecho @pedrodquevedo con el disco. Me hubiese gustado haber tenido armas y las ganas de hacer eso en la época. Envidia sana del talento y de ver dónde ha llegado y está llegando este pibe. Me da felicidad ver gente de la tierra haciendo cosas tan grandes 🇮🇨❤️ — Danny Romero (@DannyRomeroprod) January 20, 2023

Todos estamos así con el nuevo álbum de Quevedo. pic.twitter.com/Uf7u4MF1vR — . (@GxlDeTote) January 20, 2023

A vosotros, ¿qué os ha parecido el álbum debut de Quevedo? Es un disco bastante extenso principalmente de reggaetón que seguramente va estar en la cabeza de todos nosotros durante los próximos meses. Si queréis sabe todo sobre Quevedo no os podéis perder el artículo que hemos hecho sobre el disco.