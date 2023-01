7 películas y series que te gustarán si eres fan de ‘High School Musical’

Hoy, 20 de enero de 2023, se cumplen exactamente 17 años desde que la primera entrega de la saga High School Musical se estrenó en Disney Channel. Parece mentira que haya pasado ya tanto tiempo desde que Troy (Zac Efron) y Gabriella (Vanessa Hudgens) se conocieron en aquel karaoke celebrando el año nuevo. Y es que los años pasan muy rápido, así que aquí os traemos una recopilación de series y películas Disney de los 2000 que te harán sentir un poco menos joven.

Camp Rock

La película protagonizada por la actriz y cantante Demi Lovato junto a los Jonas Brothers se estrenó en 2008, hace ya 15 años. Dos años más tarde llegó Camp Rock 2. Estas dos películas, igual que High School Musical, son una historia de amor y amistad, pero sobre todo música.

Hannah Montana

No podía faltar en esta lista la serie que lanzó a Miley Cyrus al estrellato. El primer episodio de la mítica Hannah Montana se lanzó a finales de marzo de 2006, hace 17 años. Tuvo cuatro temporadas y más de un centenar de episodios. Finalmente, fue en enero de 2011 cuando vimos a Miley Cyrus guardar la peluca rubia y dar ese cambio radical que dejó sin palabras a los fans de la serie.

'Hotel, Dulce Hotel: Las aventuras de Zack y Cody'

Hace 18 años que empezaron las travesuras de los gemelos Sprouse, parte del grupo de estrellas Disney de la época igual que los protagonistas de HSM; y duraron un poco más de tres años. Aunque seguimos disfrutando inmediatamente después de Zack y Cody: todos a bordo hasta mayo de 2011. Ambas series tuvieron tres temporadas y más de 150 episodios en total.

Lizzie McGuire

En el lado opuesto encontramos la serie protagonizada por Hilary Duff. Lizzie McGuire es una de las más antiguas del canal. Se estrenó en enero de 2001 y acabó en febrero de 2004, acumulando 65 episodios repartidos en dos temporadas. Además, la trama se cerró con una película.

Los Magos de Waverly Place

El primer episodio de la serie que convirtió a Selena Gómez en otra de las estrellas de la época se publicó en octubre de 2007 y, con más de cien episodios y una película a sus espaldas, la producción acabó en enero de 2012. Es curioso recordar que la serie contó con el cameo de Shakira en su tercera temporada, de la que tanto se está hablando ahora.

Lemonade Mouth

La más joven de esta lista es Lemonade Mouth. La película protagonizada por Bridgit Mendler, actriz que también vimos en series como ¡Buena suerte, Charlie!, se estrenó hace solo doce años. Comparada con las anteriores, es toda una jovenzuela.

High School Musical

Esta lista no podía acabar de otra manera que con High School Musical. La primera parte está de 17 aniversario, pero la segunda y tercera entrega de la saga tampoco se quedan atrás. Solo pasó un año entre cada película de la trilogía. La veraniega High School Musical 2 se estrenó en septiembre de 2007; y la graduación de los Wildcats en High School Musical 3, en 2008.

No os preocupéis si leer esto os ha hecho sentir mayores, como decían en High School Musical, "we're all in this together". Mientras esperamos el lanzamiento de la tan esperada High School Musical 4, podemos seguir disfrutando de las grandes canciones que tanto los del East High como sus compañeros de Disney Channel nos dejaron en esa época de oro.