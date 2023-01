Ariel Rot celebra el 25 aniversario de 'Hablando solo ', su primer disco, con una gira por España

Ariel Rot celebra el aniversario de su primer disco en solitario, Hablando solo, con una nueva gira en la que reúne a la banda original que le acompañó en 1998 en los conciertos de presentación.

El músico argentino realizará la gira con los mismos músicos que le acompañaron entonces: Tito Dávila (teclados), Ricardo Marín (guitarra), Jacob Reguillón (bajo) y Pablo Serrano (batería).

Con ellos volverá a interpretar canciones como Vicios caros, Baile de ilusiones, Confesiones de un comedor de pizza o Bruma en la Castellana, álbum en solitario que grabó tras formar parte de Tequila y Los Rodríguez.

Ariel Rot - Vicios Caros (Live)

La gira 25 años hablando solo comenzará el próximo 20 de abril en Barcelona (Sala Apolo 2) y seguirá recorriendo diferentes ciudades de la geografía española: 21 de abril Zaragoza (Oasis), 28 de abril Burgos (Andén 56), 29 de abril Toledo (Círculo del Arte), 4 de mayo Pamplona (Zentral), 5 de mayo Bilbao (Kafe Antzokia), 13 de mayo Sevilla (Sala Custom), 26 de mayo A Coruña (Garufa Club) y 27 de mayo Vigo (Sala Rouge). Las entradas están ya a la venta.

Nacido el 19 de abril de 1960 en Buenos Aires, con 16 años llegó a España, junto a su famila, huyendo de la dictadura argentina. Junto a Alejo Stivel contacta con el grupo de rock Spoonful Blues Band. Tras diversos encuentros, Ariel Rot ingresa en la formación como guitarrista. Poco después, Rot se hace cargo de la voz. Corría el año 1977 y el nombre del grupo pasa a ser Tequila. A ellos se les añade, para completar el grupo, Manolo Iglesias a la batería, Julián Infante a la guitarra (más tarde lo acompañará también en Los Rodríguez) y Felipe Lipe al bajo.

El grupo revolucionó el panorama musical y lideraron el fenómeno de masas. El año 1978 fue el comienzo del éxito y del desenfreno. Recién estrenada la mayoría de edad, publicaron su primer álbum, Matrícula de honor.

Tras Matrícula de Honor llegarían: Rock And Roll (1979), Viva Tequila! (1980) y Confidencial (1981) y hasta un disco en japonés que no tuvo el éxito esperado. Quiero besarte, Rock and Roll en la plaza del pueblo o Salta!!!, que se estrenó en el famoso concurso Un, dos, tres... responda otra vez, les catapultaron en el olimpo de la música.

Tras la disolución del grupo, en 1983, Rot comienza una corta carrera en solitario. Años más tarde y tras acompañar a Andrés Calamaro en dos de sus álbumes en solitario, Por mirarte y Nadie sale vivo de aquí, ambos se unieron a Julián Infante y Germán Vilella para formar Los Rodríguez, con los que permaneció gran parte de la década de 1990. Mientras los Rodríguez realizaban su última gira y ya con la decisión tomada de disolver el grupo, Ariel Rot retomó su carrera en solitario que sigue hasta hoy en día.

Entre las canciones que Rot ha compuesto a lo largo de su trayectoria musical, destacan Mucho mejor, Me estás atrapando otra vez (Los Rodríguez), Vicios caros, Cenizas en el aire o Gustos sencillos (dedicada a su hijo) de su etapa en solitario.