“Soy gay y siempre lo he sido”: ¿Se arrepintió David Bowie de su ‘salida del armario’? 

El 22 de Enero 1972, en la revista musical de mayor tirada en Reino Unido, David Bowie hizo unas declaraciones que dejaron en shock a todo el mundo: "Soy gay y siempre lo he sido". La enorme repercusión de esta inesperada salida del armario se convirtió en una pesada mochila que el artista arrastró lo largo de su carrera. De forma recurrente, cuando su orientación sexual era cuestionada, no siempre respondía de la misma manera. Jugaba a la ambigüedad. El mismo año decía una cosa ("Era solo una mentira… yo nunca he sido bisexual en mi vida) y la contraria ("Es verdad. Soy bisexual"). Once años después, llegó a admitir que su confesión había sido "el mayor error que he cometido en mi vida". Pero en 2002 afirmaba: "Me siento orgulloso de lo que hice".

"Soy gay y siempre lo he sido"

Entre finales los 60s y principios de los 70s, Melody Maker era la revista musical líder en Gran Bretaña y en 1972, la más vendida: semanalmente circulaban más de 200.000 ejemplares. Y fue esta publicación la elegida por David Bowie para realizar sus declaraciones más impactantes. En su edición del 22 de Enero, una fotografía en blanco y negro del cantante ocupaba media portada: lucía una cazadora con la cremallera abierta y mostraba el pecho desnudo, sin vello. Un brazalete en la muñeca y la mano sosteniendo delicadamente un cigarrillo. La imagen era estudiadamente poco masculina. En el interior, un primer plano de su cara acompañaba el artículo del periodista musical Michael Watts junto al titular, 'Oh. Qué Preciosidad'. Este es el fragmento que incluía la histórica confesión:

David Bowie en una foto de 1972 / Getty Images/Michael Putland

"La imagen actual de David es como el de una elegante reina, un chico encantadoramente femenino. Muy amanerado, con su mano fláccida y su vocabulario provocador. "Soy gay", dice. "y siempre lo he sido, incluso cuando soy David Jones". Pero hay una ligera jovialidad en cómo lo dice, una sonrisa secreta en la comisura de su boca... Y si no lo hace por escandalizar, al menos sí lo hace por diversión".

Una 'salida del armario' sin precedentes

Inicialmente se produjo una gran conmoción entre el público. ¿Cómo podía un artista confesar tan a la ligera su homosexualidad?. En aquel momento esta confidencia no tenía precedentes. Era un gesto de provocación y valentía teniendo en cuenta que el Parlamento Británico había despenalizado la homosexualidad en 1967 y no habían pasado ni tres años del las revueltas de la comunidad gay de Stonewall .

David Robert Jones tenía entonces 25 años, estaba recién casado con Angie Barnett y había sido padre de su primer hijo, Duncan Jones, hacía solo siete meses. El incipiente 'starman' acababa de lanzar 'Hunky Dory' en Diciembre de 1971 y ya en la entrevista daba indicios de su alter ego Ziggy Stardust ('The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' se publicó en junio de 1972).

Jugando a la ambigüedad

A lo largo de los siguientes años, Bowie osciló de un extremo a otro. Cuando despidió a Ziggy Stardust en 1973, jugó con la ambigüedad. Su orientación sexual ya no era 'blanco o negro'. Gracias a su habilidad de transformación camaleónica, le vimos con personalidades más tradicionalmente masculinas (como en la era de 'Young Americans' de 1975 o de 'Thin White Duke' en 1976). La gente empezó a dudar de la veracidad de su 'salida del armario' y llegó a la conclusión de que se refería a su personaje Ziggy Stardust cuando afirmó que era gay. Todo podría ser parte de una estrategia planeada cuidadosamente.

David Bowie - Changes [Official Lyric Video]

El caso es que las preguntas sobre su orientación sexual persiguieron a Bowie a lo largo de su carrera. Y sus respuestas variaban dependiendo de no se sabe qué. En un solo año, 1976, le contó a un periodista británico que su supuesta bisexualidad "era solo una mentira… yo nunca he sido bisexual en mi vida, en el escenario, en un disco, ni en ningún otro sitio". Pero también explicó su relación con alguien del mismo sexo en la revista Playboy: "… con algún chico muy guapo de clase de algún colegio o de cualquier otro sitio, me lo llevé a casa y follamos en mi cama en el piso de arriba". Y continuó “Es verdad. Soy bisexual. Pero no puedo negar que he utilizado muy bien ese hecho. Supongo que es lo mejor que me ha ocurrido jamás".

"El mayor error que he cometido en vida", pero "me siento orgulloso"

En mayo de 1983, en un artículo de la revista Rolling Stone titulado 'Straight Time', Bowie habló de su declaración de once años atrás: "El mayor error que he cometido en mi vida fue decirle al periodista de Melody Maker que era bisexual… yo era muy joven entonces. Estaba experimentando".

"La cita ha adquirido más peso en retrospectiva del que en realidad tuvo en ese momento", manifestaba David en 'Mojo' en 2002. "Me siento orgulloso de lo que hice. Por otro lado, no quería ondear la bandera de ningún grupo de gente y estaba muy preocupado por la repercusión que tuvo. Contactaron conmigo organizaciones. Yo no quería eso. No me sentía parte de un grupo. No me gustaba ese aspecto de todo este asunto: esto puede eclipsar mis composiciones y todo lo demás que he hecho".

David Bowie se apartó de convencionalismos y etiquetas. En un ensayo para la revista Out, el diseñador francés Jean Paul Gaultier recordaba al ídolo pop. "Demostraba que un hombre podía ser poderosamente femenino. No aspiraba a ser John Wayne. Incluso el hecho de que estuviera casado con una mujer que también era lesbiana nos daba permiso para amar a quien quisiéramos amar… En 1978 le vi en París en la gira de 'Heroes'. Al principio del show, aparecía como una especie de Marlene Dietrich pero con una chaqueta blanca de capitán y una gorra. Era obvio que no era Bowie haciendo de capitán, sino Bowie representando a una Marlene Dietrich que hacía de hombre".