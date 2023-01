Lali Espósito: “En primavera sale el disco y en verano voy a España de gira”

Se viene un año movidito para Lali Espósito. La cantante está preparada para dar uno de los conciertos más importantes de su carrera. Pero además, está a punto de lanzar su nuevo trabajo discográfico. Un disco que recoge algunos de sus últimos éxitos y con el que vendrá de gira por España el próximo verano. De todo eso ha hablado el torbellino de Argentina en LOS40 Global Show. ¡No te pierdas su entrevista con Tony Aguilar!

El momento más importante de su carrera

"Este año va a tener cosas muy interesantes, pero la locura total es que el 4 de marzo hago el primer estadio de fútbol de mi vida. Es un paso importante. Puede no sucederte. Cada entrada comprada es un sueño para un cantante, pero, de pronto, en mi propia ciudad, hacer ester show en este sitio tan mítico...Me toca a mí, con mi música. Es un hito de mi año y de mi vida".

Su nuevo disco

"También se viene disco, un álbum completo. Estoy muy contenta. Tengo todos los temas, solo estoy terminando algunas cositas de producción. Saldrá entre marzo o primavera. Disco y después shows en verano por España".

Su afinidad con Lola Indigo

"Lola Indigo se merece todo lo que le está pasando. Es una artista hermosa. La admiro profundamente porque somos de una escuela parecida. Ella es una profesional de la danza y en nuestros shows la danza es lo más importante. Me siento muy afín a Lola".

La última temporada de 'Sky Rojo'

"Es la última temporada. Yo no puedo más porque me duele la espalda y todo. Es una serie muy física, además de emocional. Nos dejamos el alma en cada escena. Me da pena dejar de ver a mis compañeros. Amo mucho a Miguel Ángel Silvestre. Voy a extrañarlos, pero estoy feliz de que la gente pueda disfrutar del final de esta historia".

Si quieres ver la entrevista completa de Lali Espósito en LOS40 Global Show…¡dale al play!