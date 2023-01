No corren buenos tiempos en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía. Mientras Shakira disfruta del éxito que está sumando tras el lanzamiento de su nueva canción con Bizarrap, la joven no deja de recibir malas noticias. Primero porque Chía no vería bien que su novio se tomara a risa toda la polémica que ha surgido e incluso llegara a burlarse. Y segundo porque muchos aseguran haber visto al exfutbolista con otra chica.

Según el programa de Telecinco, Socialité, el exjugador de fútbol le habría sido infiel a su actual pareja con una joven abogada. Al parecer, Piqué habría sido visto en una "actitud muy cariñosa" en un local céntrico de Barcelona mientras ya estaba con Clara. Así ha contado una testigo el suceso que tuvo lugar hace un año.

Los detalles del encuentro

La mujer ha desvelado todos los datos de ese encuentro: "Sería sobre estas fechas el año pasado. El restaurante Feroz de la calle Tuset después hace copas y es un lugar donde se lía bastante", explicaba.

Más tarde era una trabajadora del mismo restaurante quien se pronunciaba: "No es la primera vez que los veo por allí, pero hasta esa noche siempre por separado. Cuando los vi hablar pensé que se conocían de antes, luego se fueron a una zona aparte. Primero fue ella y al rato él, como si quisieran que nadie los viera entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó ahí dentro", añadía.

Una actitud que podría confirmar que Piqué conocía a su "amante" desde antes: "Toda Barcelona sabe que se liaron hace dos o tres años. De hecho desde entonces son varias las propuestas que le hacen para hablar. Muchos periodistas la siguen y se han puesto en contacto con ella para que hable, pero no quiere", aseguraba la persona confidente.

Según ha desvelado el programa Socialité conocen el nombre y apellido de la joven, pero por respeto no lo van a decir. Eso sí, han querido explicar físicamente como es: "Catalana, muy guapa, de 23 años, pelo castaño, delgada, labios gruesos, nariz respingona y unas facciones muy juveniles", muy parecida a Clara Chía, quien, además, aseguran que no sabe nada porque Gerard Piqué "lo niega todo".

De hecho, según han apuntado, se habrían puesto en contacto con la joven abogada para que no dijese nada al respecto. Sin embargo, bien sabe Piqué que las verdades caen por su propio peso y que si es cierto, al final verá la luz.