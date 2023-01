Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, habla de lo que sucedió tras dar a luz a su hija Bella

Poco a poco, Alice Campello va recuperándose del gran susto que vivió tras el nacimiento de su cuarta hija, Bella. Era el pasado 9 de enero cuando nacía su pequeña en un parto programado que, a priori, había salido a pedir de boca. Sin embargo, unas horas más tarde la cosa se complicaba y tenían que trasladar a la modelo a la UCI.

Era su marido, Álvaro Morata, quien daba la noticia y preocupaba a todos sus segudiores: “Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho! Ahora mismo está en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte", escribía.

Tras varios días en cuidados intesivos, la italiana ya está en su casa disfrutando de su recién nacida y recibimiento todos los cuidados necesarios por toda su familia. Mientras reposaba en la cama después de superar este delicado bache de salud ha querido agradecer a sus seguidores las muestras de cariño y ha explicado qué pasó ese día transmitiendo un importante mensaje.

¿Qué le paso a Alice Campello?



"Yo me encuentro mejor, pero lloro muchísimo todavía. Estoy muy sensible, todo lo típico del posparto, pero estoy empezando a andar y a hacer la vida de antes", empezaba explicando. Además, agradecia enormemente todas las muestras de cariño que habái recibido en los últimos días: "Habéis estado muy pendientes. He recibido muchos regalos que me han llenado el corazón, muchas gracias".

Esta última lección que le ha dado la vida le ha demostrado que hay muchas veces que no somos conscientes de las cosas "hasta que te pasan". Sin entrar a explicar detalladamente qué le pasó, sí ha hablado de la importancia de las donaciones de sangre: "Gracias a las personas que han donado sangre, yo estoy ahora aquí. Os animo muchísimo a todo el mundo, porque es un pequeño gesto que salva la vida de muchas personas", relataba. Asimismo, la mujer de Álvaro Morata ha asegurado que en cuanto esté recuperada al cien por cien tiene claro que lo primero que hará es ir a donar sangre.

Por último, también ha confesado que todos en casa, incluido los pequeños Alessandro, Leonardo y Edoardo, están enamorados de la pequeña Bella: "Es un sueño estar con ella después de todo lo que hemos vivido", revelaba emocionada.