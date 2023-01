Don Omar se queda “sin palabras” con el tatuaje de un fan

Don Omar es una leyenda de la música urbana, y eso es algo que cualquiera que esté mínimamente familiarizado con ella asume. Muchos artistas que triunfan actualmente en las listas de éxitos se han inspirado de su talento y sus canciones, que se han convertido en himnos internacionales.

El puertorriqueño cuenta con millones de fans en todo el mundo. Y es que muchos de ellos ya no saben expresar la admiración que sienten por Don. Tanto que han decidido llevarlo a la piel.

Así lo ha hecho uno de los mayores seguidores del artista, que lo ha dejado literalmente sin palabras al ver el gigante tatuaje que luce ahora en su piel. El retrato de nuestro protagonista lo acompañará por siempre en uno de sus cuádriceps. "Impresionante. Me dejaron sin palabras", dice Don Omar en la descripción del vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en salir. Amigos, compañeros de profesión y fans del artista han compartido su shock entre las respuestas. "El rey", dice uno de ellos. "Ésta es la inspiración que dejas en las personas... No las vistas en Spotify o seguidores de Instagram... Ésta es la verdadera e insuperable inspiración... Y esto no se compra. Vale más que todo. Bendiciones", añade otra fan.

Don Omar se siente eternamente agradecido por el apoyo y el cariño que recibe a diario de sus millones de fans. De hecho, decidió rendirles homenaje hace unas semanas con Agradecido, una canción en la que les abre su corazón y les deja claro que sin ellos, él no estaría donde está.

Y tú, ¿te harías un tatuaje de tu artista favorito como ha hecho este fan de Don Omar?