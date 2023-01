La propuesta de Ibai Llanos a Abraham Mateo para ‘La Velada del Año’: “Hazlo”

Que Ibai Llanos ya se haya puesto manos a la obra con La Velada del Año 3 es un hecho. Y es que hace unos días preguntaba a sus seguidores consejo para incluir a determinados artistas en el cartel, que se encargarán de amenizar el evento con sus hits. Ya ocurrió en la anterior edición con Bizarrap y Nicki Nicole, entre otros, pero, ¿quiénes protagonizarán la música del evento de este año?

El streamer ha atendido a las peticiones de sus seguidores, pero lo que no esperaba es que entre ellas se encontraba la de Abraham Mateo. "Me gustaría que me dieras la oportunidad de dedicarle una canción a @auronplay", le responde el gaditano. Aunque para sorpresa la que se ha llevado el intérprete de Quiero Decirte, que no esperaba que Ibai acabaría invitándole a luchar en el ring del evento.

"Y por qué no vienes a pelear?", le responde el vasco. "Dime cuándo y dónde", añade Abraham sin dudarlo. ¿Estará finalmente Abraham Mateo en La Velada del Año 3? De ser así, ¿quién sería su oponente?

Dime cuándo y dónde 🥊 — Abraham Mateo (@AbrahamMateo) January 23, 2023

La interacción de estas dos celebridades en Twitter ha revolucionado a los usuarios en cuestión de segundos. De hecho, muchos de ellos se han atrevido a hacer sus propias apuestas sobre quién debería enfrentarse al artista en caso de hacerse realidad. Quevedo y Yung Beef han sido algunos de los artistas mencionados.

Lo que está claro es que no es la primera vez que el gaditano se vincula con el boxeo, ya que lo hemos visto en alguna que otra ocasión practicar este deporte en las redes sociales. Por tanto, si finalmente forma parte del cartel de este evento conducido por Ibai Llanos, ya llevaría gran parte de los deberes hechos.

Práctica ya tiene en ello. Te pega un puñetazo y te manda pa Cuenca pic.twitter.com/0dtP1bKcJq — NereaRG 🫂❤️‍🩹 #LaIdea💡 (@NRG2798) January 23, 2023

Aún se desconoce cuándo y dónde se celebrará La Velada del Año 3, aunque muchos esperan que se conozca la fecha pronto. Y a tener en cuenta las cifras históricas que registró su edición anterior, todo apunta a que la de este año será una de las más esperadas.

Y a ti, ¿te gustaría ver a Abraham Mateo luchando en el ring de boxeo? ¿Contra quién lo enfrentarías?