Funeral de Lisa Marie Presley: ha sido enterrada junto a su padre y su hijo

La cantante Lisa Marie Presley falleció el pasado 12 de enero a los 54 años de edad después de haber sido hospitalizada por un paro cardíaco. Este domingo ha tenido lugar en Graceland, Memphis, el último adiós a la única hija de Elvis Presley.

La hija del Rey del rock ha recibido sepultura en Mediation Garden, el jardín delantero de la mítica mansión de la familia. Durante la mañana de 22 de enero, sus seres queridos le han rendido un último homenaje público, así como una gran cantidad de seguidores que también han querido despedirse de ella.

La artista ya descansa junto a su padre, sus abuelos y su hijo Benjamin, que se suicidó de un disparo cuando tenía 27 años. Una pérdida inesperada y prematura que sumió a Lisa Marie en una gran tristeza que admitió que nunca pudo llegar a superar.

Entre los asistentes no han faltado la hija mayor de Lisa Marie, la actriz Riley Keough, y su madre, Priscilla Presley, de 77 años y que estaba junto a su hija en el momento de su fallecimiento en el hospital al que fue trasladada. "Ella sabía que el final estaba cerca. Pero murió porque tenía el corazón roto. Ahora está en casa, donde siempre perteneció. Pero mi corazón echa de menos su amor. Ella sabía cuánto la quería. Tengo miedo de no volver a tocarla. Pero su alma siempre está conmigo. Nuestro corazón está roto, Lisa, te queremos", ha asegurado Priscilla. Además, ha leído unas palabras escritas por las hijas de 14 años de Lisa Marie. "No sé cómo reflejar a mi madre con palabras. Era un icono, una superheroína para mucha gente. Pero mamá era mi icono, mi superheroína".

Ben Smith-Petersen, novio de Riley, ha leído un mensaje en su nombre. Un mensaje, además, en el que ha confirmado que la pareja acaba de tener una hija, y que, por tanto, Elvis Presley ya sería bisabuelo. "Gracias por enseñarme que el amor es lo único que importa en esta vida. Espero que pueda amar a mi hija como tú me amaste a mí. Como amaste a mi hermano y hermanas. Gracias por darme la fuerza, el corazón, la empatía, el coraje, el sentido del humor, los modales, la empatía, mi forma de ser salvaje, mi tenacidad. Soy un producto de tu corazón. Mis hermanas lo son. Mi hermano lo es. Somos tú. Tú eres nosotros. Mi amor eterno. Espero que finalmente sepas lo amada que eras aquí. Gracias por intentarlo tanto con nosotros. Y si no te lo dijimos a diario, gracias", ha dicho.

El acto, que comenzó con la interpretación de un coro gospel, contó con las actuaciones de los cantantes Alanis Morissette, Billy Corgan y Axl Rose, quién interpretó, al piano, November rain.

Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés de Inglaterra y con la que Lisa Marie mantenía una gran amistad, también quiso dedicarle unas bonitas palabras, con las que además recordó a su suegra Isabel II: "Mi suegra solía decir que la tumba es el precio que pagamos por el amor. Debemos mirar hacia delante, yo estaré ahí, sosteniendo vuestra mano", ha asegurado, emocionada mientras miraba a la familia de la hija de Elvis Presley.

La familia siempre se ha mostrado muy agradecida por el cariño que está recibiendo en estos momentos tan difíciles y ha pedido a todos los admiradores que, el dinero que se tenían pensado gastar en flores, que lo donen a The Elvis Presley Charitable Foundation, una asociación benéfica que apoya a menores en situaciones desfavorecidas a través de programas educativos y artísticos.

Lisa Marie Presley fue vista públicamente por última vez la semana de su muerte en los premios Globo de Oro, a los que asistió con su madre para apoyar la película de Baz Luhrmann, Elvis, sobre su difunto padre.