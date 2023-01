10 cosas que (quizás) no sabías de los Guns N' Roses

Tras la formación de la banda en 1985, los Guns N' Roses transmitieron una actitud desenfrenada, inigualable e imparable a la escena de rock de Los Ángeles y ese espíritu cautivó al mundo entero en 1987 con el lanzamiento de su álbum debut Appetite for Destruction.

En 1991, el siete veces platino Use Your Illusion I y Use Your Illusion II ocupó los dos primeros puestos de Billboard Top 200 tras su lanzamiento. Seis álbumes de estudio después, Guns N' Roses son una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música y con sus conciertos siguen conectando a millones de fans en todo el mundo.

Hoy recordamos algunos datos sobre la historia del grupo que no sabías. O quizás sí. Pues bien, en ese caso, los recordamos juntos.

1. Se habla de formación original del grupo citando a Axl Rose, Slash, Duff, Izzy y Steven Adler, no es cierto. Este quinteto es la formación clásica, porque grabó su primer disco, Appetite for Destruction (1987), pero los Guns N' Roses originales (duraron bastante poco) fueron Axl, Izzy, Tracii Guns (pronto reemplazado por Slash), Ole Beich (pronto reemplazado por Duff) y Rob Gardner (sustituido por Steven Adler).

Stradlin, Duff McKagan, Axl Rose, Slash y Steven Adler durante una actuación en 1986. / Marc S Canter/Michael Ochs Archives/Getty Images

2. El segundo miembro que más tiempo lleva en el grupo después de Axl (el único perenne desde 1985) es el teclista Dizzy Reed, que entró como contratado en 1990 por el empeño del vocalista, pues consideraba que necesitaban un teclista.

3. En total, 23 músicos han formado parte durante más o menos tiempo de Guns N' Roses en sus distintas alineaciones.

4. Antes de ganarse el derecho a ser cabezas de cartel, Guns N' Roses ejercieron como teloneros de multitud de bandas, destacando entre ellas los Rolling Stones, Aerosmith, Iron Maiden, Mötley Crüe, The Cult y Alice Cooper.

Axl Rose, Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger, Duff McKagan, Izzy Stradlin y Steven Adler en Los Ángeles, durante el 'Steel Wheels Tour' de los Rolling Stones en 1989. / Paul Natkin/WireImage

5. El éxito de Appetite for Destruction no fue instantáneo. De hecho, el disco vio la luz en julio de 1987, pero no alcanzó el número 1 en la lista Billboard de Estados Unidos hasta el 6 de agosto de 1988. Y terminó convirtiéndose en el debut más vendido de la historia, con treinta millones de copias en todo el mundo.

6. La primera canción compuesta los Guns N' Roses con Slash y Duff fue Don't cry, un tema que nació gracias a Axl Rose e Izzy Stradlin. Existen dos versiones de la canción: una con la letra original, que se encuentra en el disco Use Your Illusion I y otra con una letra alternativa a la original, la cual se encuentra en el Use Your Illusion II.

Guns N' Roses - Don't Cry

7. Otra de las primeras composiciones del grupo fue November Rain, pero también tuvo que esperar hasta Use your illusion I, pues decidieron dejarla fuera del álbum debut porque ya tenían Sweet child O'mine como 'balada'. La versión inicial duraba 18 minutos.

8. Al igual que Don't cry y November Rain, muchas otras canciones, como Estranged, The garden, Back off bitch y You could be mine, finalmente terminaron en Use your illusion I y Use your illusion II, pero nacieron en los dos primeros años de intensa creatividad del grupo, desde su formación hasta el lanzamiento de su primer álbum.

9. You could be mine, mencionada en líneas anteriores, terminó poniendo la banda sonora a Terminator 2.

10. Después de girar por todo el mundo sin descanso desde 1987 hasta 1993, el último concierto de la formación clásica de Guns N' Roses tuvo lugar el 17 de julio de 1993 en el Estadio de River Plate en Buenos Aires, Argentina. La última grabación de aquella etapa fue la versión de Sympathy for the Devil para la banda sonora de la película Entrevista con el vampiro.