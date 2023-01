El último vestido de Kylie Jenner genera debate: “Aunque sea fake, es demasiado cruel”

No sabemos si acercarnos o salir corriendo. Y es que el último vestido con el que ha aparecido Kylie Jenner o nos come o le damos de comer. La celeb estadounidense ha acudido a París para ver la presentación de la nueva colección Haute Couture Spring Summer 2023 de Schiaparelli. Por supuesto, la empresaria ha llevado uno de los diseños del desfile.

Kylie ha llevado uno de los diseños que más ha llamado la atención de la colección. Y es que la cabeza de león falso pegada al vestido no deja indiferente a nadie. Sin duda, Kylie ha acaparado la atención de todos los presentes. ¡Y no es para menos!

Kylie Jenner en la Paris Fashion Week / Jacopo Raule/Getty Images

Y es que este año Schiparelli nos ha llevado directamente a la vida salvaje de los animales. Porque el león no es la única fiera en la que se ha inspirado la nueva colección. En el desfile, donde Irina Shayk ha llevado el mismo diseño que Kylie, también hemos visto otros vestidos de lo más curioso.

El look de Naomi Campbell tampoco ha dejado indiferente. La top model ha llevado un largo abrigo cruzado con la cabeza de un lobo negro en el hombro. También hay un vestido con tigre blanco en el medio. Una colección de lo más interesante.

Naomi Campbell en el desfile de Schiaparelli / Estrop by Getty Images

El look crea debate en redes sociales

Aunque los animales que aparecen son falsos, el look ha causado algunas críticas en redes sociales. Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer:

“Llevar la cabeza de un animal, así sea falsa, ¿solo por entretenimiento y exhibición? Aunque digan que es arte hecho a mano, estos animales están en peligro, con esto indirectamente se está promoviendo el abuso y la caza”

!No sé qué dirán los entendidos, pero que Kylie Jenner lleve puesto un vestido a un desfile como invitada cuando ese mismo vestido se va a presentar en la pasarela, ¿no ridiculiza y devalúa la marca?”

“No, sorry. Así sea fake, esto es demasiado cruel. Ahora me van a decir q es por activismo y no sé qué cosa”