Justin Bieber canta por sorpresa en la presentación del disco de The Kid Laroi

Justin Bieber es uno de los artistas más mainstream de los últimos tiempos. El cantante dio la vuelta al mundo con su canción Baby y desde ese momento no ha hecho más que historia. Es una de las personas con más seguidores en redes sociales y tiene uno de los fandoms más fieles que existen.

Ha pasado por épocas turbias ya que la fama a una temprana edad nunca es fácil de llevar y por eso le costó encontronazos con fans, prensa y problemas de salud. Es cierto que desde hace un par de años podríamos decir que se encuentra en su mejor versión.Cada aparición que hace se vuelve viral y más aún si es un derroche de talento y carisma como en esta ocasión. La pasada semana, hizo una aparición estelar en la presentación del álbum debut de The Kid Laroi.

Este joven artista es una de las sensaciones del momento y a pesar de su corta edad tiene canciones con Miley Cyrus, Post Malone, Juice WRLD o Justin Bieber. Junto al canadiense publicó el single Stay, una de las canciones que le catapultó a la fama. En la presentación en acústico de su próximo álbum, The Kid Laroi cantó este tema y, Justin, con una copa de champán e improvisando de manera espectacular el tema, asombró a la audiencia. No obstante, no se sabía los lyrics, literalmente en vez de la letra original cantó: vaya locura no me sé la letra. El vídeo se ha hecho viral por qué además de improvisar de manera muy casual y con mucho talento nadie se esperaba que cantase.

The Kid laroi estrena nuevo disco

Llevamos dos años disfrutando de las canciones y los EPs de The Kid Laroi, uno de los talentos emergentes de la incansable cantera musical australiana. Y parece que por fin en este 2023 el joven compositor y rapero ha decidido dar el paso y presentar su primer álbum de estudio

El álbum debut se llamará The first time y recogerá el testigo de EPs y mixtapes como 14 with a dream o Fuck love que han ido estableciendo unos firmes cimientos en la carrera de este jóven solista que todavía no ha cumplido los 20 años de edad y que está llamado a dominar las listas de ventas durante la próxima década si nada se tuerce.