Abraham Mateo demuestra su valía con un ‘sold out’ en Madrid

Abraham Mateo se ha propuesto empezar el 2023 con fuerza. En apenas dos semanas, el gaditano ha sacado nueva música, ha llenado la sala Razzmatazz 2 de Barcelona y se ha coronado como uno de los ganadores de los Premios Dial 2023 junto a Ana Mena por su éxito Quiero decirte. Solo una semana después del concierto de Barcelona, Abraham Mateo ha dejado boquiabiertos a sus fans con un 'sold out' en la sala Paqui de Madrid.

Después de pasar un frío domingo de enero en la capital haciendo cola para disfrutar lo más cerca posible de su artista favorito, los abrahamers no estaban dispuestos a esperar ni un minuto más. A las nueve en punto, las mil personas que llenaban la sala empezaron a corear su nombre. Apenas pasaron cinco minutos cuando los coros dejaron paso a los gritos del público con el apagado de las luces y la proyección de un video recopilatorio de la vida de Abraham Mateo, desde sus primeros pasos hasta sus grandes momentos en la música.

Por fin el escenario recibió a Abraham Mateo y sus bailarines al ritmo de Háblame bajito. El cantante hizo entrar en calor al público con un comienzo de concierto de lo más potente con Loco enamorado, Vamos que nos vamos, y un inesperado momento "tiktoker" bailando los trends de Punto 40, de Rauw Alejandro; y la Bizarrap session de Shakira. Tras esto llegó un momento de bajar pulsaciones, como dijo el propio Abraham Mateo, dando pasó a ¿Qué ha pasao'?.

Concierto con exclusiva incluida

Apenas habían pasado quince minutos de concierto cuando llegó la primera sorpresa de la noche: Abraham anunció Te miro a la cara, una nueva canción que saldrá a la luz este mismo viernes en colaboración con Daviles de Novelda, que apareció sobre el escenario para presentar el tema en exclusiva.

Daviles de Novelda y @AbrahamMateo han cantado un tema inédito en el concierto en Madrid ! A ver si sale pronto o que? pic.twitter.com/D2JxyYFiMI — Michaels Mads (@Michaelsmads) January 23, 2023

La noche iba de emociones fuertes, sobre todo para la fan que subió al escenario en uno de los momentos más especiales del show mientras Abraham le dedicaba Aunque estés con él. La parte íntima del concierto siguió con la interpretación de Mi vecina al piano, A media luz y una versión de su último éxito, Quiero decirte, en acústico acompañado de dos guitarras.

Si hay algo que Abraham Mateo quiso dejar claro es su gran valía como artista y su reacción hacia las críticas que tanto ha recibido durante su carrera. Con la proyección de una recopilación de vídeos en los que aparecían caras conocidas como AuronPlay o Wismichu, que tanto insultaron a Abraham hace unos años; el cantante introducía el tema del bullying del que habla en su canción y álbum homónimo Sigo a lo mío.

En un pequeño descanso para cambiar de vestuario, el dj que acompañaba al artista sobre el escenario hizo un repaso por las canciones más conocidas de los primeros discos de Abraham Mateo, AM y Are you ready?. También recordamos grandes colaboraciones del artista como No encuentro palabras, con Manuel Turizo; Tiempo pa' olvidar, con Becky G; o Me vuelvo loco, con CNCO. La guinda de esta sección del concierto no podía ser otra que Abraham volviendo al escenario al ritmo del mayor éxito de toda su carrera, Señorita.

Gemeliers y Zzoilo, entre los artistas que no se quisieron perder el concierto

Poco después llegaron los segundos invitados al escenario. Lérica se unieron a la fiesta para presentar ni más ni menos que tres canciones junto al artista, Pegamos tela, la nueva versión de Son de amores y Espinita clavá hicieron bailar a todos los asistentes. Tony Mateo, hermano de Abraham; y su compañero Juan Carlos Arauzo no fueron los únicos familiares y amigos del artista que no se quisieron perder una ocasión tan especial para el de San Fernando. Entre el público invitado pudimos ver a algunos compañeros de profesión como Jesús y Daniel Oviedo, más conocidos como Gemeliers; Zzoilo o María Parrado, entre otros.

El show iba llegando a su fin, pero aún quedaba la mayor sorpresa de la noche. Y no fue la presentación de La idea, el último lanzamiento de Abraham. "Hace tiempo mucha gente se rio de mí porque me tomaban por tonto. Ahora me toca a mí reírme", decía el cantante mientras daba la bienvenida a "Michael Jackson". Una referencia directa a la broma que le hicieron a Abraham en 2015, haciéndole creer que su gran ídolo Michael Jackson estaba vivo y que ha sido y sigue siendo objeto de muchas críticas y memes en redes sociales. Tras un nuevo cambio de vestuario, Abraham Mateo volvía al escenario para acompañar al imitador del Rey del Pop en su interpretación de la mítica Billie Jean ante la atónita mirada de los asistentes.

La tan esperada Quiero decirte, ahora con su habitual actuación acompañado del cuerpo de baile, daba comienzo a la última parte del show. Tras una presentación de sus bailarines y los agradecimientos a todos los asistentes, Abraham volvió a cantar Señorita, cerrando el concierto por todo lo alto.

Apoteósico el sold out en Madrid de @AbrahamMateo . No se puede ser mas artista! 👏 pic.twitter.com/gAkcxA7ARw — Oscar Pertusa (@OscarPertusa) January 22, 2023

Cerca de las once de la noche, Abraham Mateo salió del escenario al grito de "todo contigo", a lo que sus fans respondían "nada sin ti", el lema que le ha conectado con sus seguidores durante toda su carrera. Así, el cantante volvió a demostrar que es un artista de los pies a la cabeza, con un show de lo más completo y un 'sold out' que lo confirma.