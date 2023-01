Miguel Ángel Revilla desvela emocionado en 'El Hormiguero' que su mujer padece cáncer

El político y presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla acudió el pasado lunes 23 de enero a El Hormiguero para celebrar su 80 cumpleaños acompañado de Pablo Motos. Sin embargo, pese a ser una fecha muy especial para el cántabro y para su familia, Revilla sorprendió al público desvelando que en su última visita al plató de Antena 3, el 12 de octubre de 2022, tuvo que contener mucho la emoción para que no se notase que estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida, pues acababa de saber que su mujer padecía un cáncer de colon contra el que sigue luchando en estos momentos.

"Es una cosa increíble lo que te voy a contar de esta mujer", empezó diciendo Revilla para explicar que para él, su mujer, además de ser el amor de su vida, es una persona fundamental ya que esta, antes incluso de ser pareja, se ofreció a darle un riñón cuando él necesitaba un trasplante. "Ojo. En aquel momento yo no era ni presidente ni nada. Es más, era un tío al que muchos insultaban por la calle por no haber tragado y por no haber hecho un pacto que me había hecho rico... No era nadie yo. Era una piltrafa", añadió el ahora líder del Gobierno de Cantabria.

Además, Revilla, visiblemente emocionado, le explicó al público que estaba celebrando su 80 cumpleaños en El Hormiguero por deseo propio, ya que su sueño la última vez que había estado allí era poder volver en este día tan especial acompañado de su querida Aurora.

Al expresar estas palabras Revilla prácticamente no pudo contener las lágrimas y la intensidad del momento se contagió también a Pablo Motos y al resto de los presentes en el plató, quienes le dedicaron una aplauso a Aurora, que se encontraba sentada entre el público.

"Aurora está aquí. Porque es una crack. Porque ha tenido una operación de colon y luego la quimio es dura... Pero esta noche Aurora ha sacado fuerzas...", insistió el conductor del programa de las hormigas, también con lágrimas en los ojos.

La canción de Revilla para Aurora

Pero el homenaje a Aurora no acabó ahí. Revilla se armó de valor y decidió cantarle a su mujer una ranchera muy especial para ellos, ya que fue la canción con la que la conquistó. "Previamente pido perdón a todos", dijo el presidente de Cantabria echando mano del sentido del humor que le caracteriza antes de lanzarse a interpretar los versos de Pa' todo el año, el icónico tema del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez que dicien así:



Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño,

que me sirvan una copa y muchas más

que me sirvan de una vez pa todo el año

que me pienso seriamente emborrachar

si te cuentan que me vieron muy borracho

orgullosamente diré que es por ti