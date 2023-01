Bertín Osborne confesó la razón por la que se marchó de Antena 3 en su mejor momento

Bertín Osborne, además de cantante, ha sido uno de los presentadores más cotizados de nuestra televisión. En los últimos años tuvo éxito con Mi casa es la tuya en Telecinco y En tu casa o en la mía en TVE.

Pero años atrás, sus años más brillantes fueron en Antena 3 al presentar talents tan seguidos como Lluvia de estrellas o Esos locos bajitos. Una época que podría haber sido aún más gloriosa pero un error de la cúpula de dicha cadena lo impidió y provocó la marcha de este.

Así lo relató en El Show de Bertín en Canal Sur en el que explicó que en 2001, antes de que TVE estrenara Operación Triunfo, el formato fue presentado a Antena 3 y se lo dejaron ver a él: "Dije que eso iba a ser un pelotazo y que yo lo presentaba".

Sin embargo, cuando supo que la cadena lo rechazó, entró en cólera: "¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos o qué? Llamé a Antena 3 y les dije que les habían ofrecido un formato que era la pera y que lo iba a presentar yo. Joder, ¡compradlo!".

Pero finalmente se lo vendieron a la cadena pública y él subrayó su enfado: "Tuve un cabreo.... esa fue mi salida de Antena 3". Añadió, que ante 400 directivos pidió explicaciones por ello: “Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa del mayor éxito de este año, que me lo ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?" lamentó.