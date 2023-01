Jesús Calleja a Ana Mena tras “reventarle” las escenas en ‘Planeta Calleja’: “No las voy a poner”

La nueva temporada de Planeta Calleja ya ha empezado sus rodajes. ¿Y quién ha sido una de las artistas que ha acompañado a Jesús Calleja en su nueva aventura? Nada más y nada menos que Ana Mena. La estrella malagueña, que esta misma semana ha lanzado Un Clásico, ha cogido el avión junto al presentador para plantarse en Tailandia.

Tal y como hemos podido ver en las redes sociales del presentador y de la cantante, se lo han pasado de maravilla junto al equipo de rodaje. El programa ha rodado en unos paisajes de ensueño: desde reservas naturales que protegen la vida de los elefantes hasta la frenética ciudad de Bangkok.

ana mena ya está en bangkok, tailandia para grabar su programa con jesús calleja que emoción 👏🏻 pic.twitter.com/VjRbo8BVFs — 👤 (@nosoyanxo) January 19, 2023

“Estoy rodando un Planeta Calleja con Ana Mena en el norte de Tailandia”, ha escrito el presentador. “Estamos con la etnia Karen. Aquí las tradiciones y la vida se mantienen como siempre, sin ser alteradas por el turismo, es sin duda otra Thailandia”, ha escrito Jesús Calleja.

El truco de Ana Mena para cortar los planos

En unas historias de Instagram que han compartido Ana Mena y Jesús Calleja, la cantante ha desvelado cuál es su truco para repetir los planos cuando no le gustan. ¡Y parece que le da resultado!

“Reventándole el programa a Calleja”, ha escrito la intérprete de Música Ligera junto al vídeo. “Cuando estamos haciendo una toma y ella no quiere que la colguemos porque no le gusta como sale, mirar lo que me hace: reventarme la escena porque sabe que no lo voy a poner”, ha empezadi diciendo Jesús.

Es entonces cuando Ana, que tiene mucho sentido del humor, ha empezado a decir un sinfín de palabrotas delante de la cámara. Y es que el programa de Planeta Calleja no es precisamente un lugar donde tengan cabida ese tipo de insultos.

“Empiezo con puta, puta, puta, puta mierda, hijo de la gran puta, coño, joder”, ha dicho entre risas delante del presentador. Y es que se nota que hay muy buen rollo entre el presentador y la cantante.

Tendremos que esperar para poder ver el programa de Ana Mena. Y es que la nueva temporada de Planeta Calleja todavía no tiene fecha de emisión.