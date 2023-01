Así suena Radiohead con la música de 'Super Mario 64'

In Rainbows es el séptimo álbum de estudio de la banda británica de rock Radiohead. Para su publicación, la banda prescindió de las discográficas y de los canales de distribución habituales y decidió colgar aquel trabajo en su página web y dejar al público que decidiera cuánto deseaba pagar por él. La fecha en la que fue lanzado digitalmente fue el 10 de octubre de 2007. Posteriormente el disco se editó en formato físico y ahí fue cuando lo pusieron a la venta en los establecimientos habituales.

Un youtuber, cuyo canal se llama on4word, se ha hecho viral recientemente al haber recreado este disco de Radiohead utilizando sonidos de Super Mario 64. El usuario ha creado los 42 minutos y 26 segundos de este álbum, que incluye las canciones Weird Fishes/Arpeggi, Reckoner, Nude y Videotape. Según recoge la publicación NME, cada tema suena igual que el original del álbum de 2007, pero con un toque de Mario 64 que utiliza ritmos de batería, efectos de sonido de sintetizador de campanas y cajas.

El vídeo cuenta ya con más de 130 mil visualizaciones y más de 12 mil likes.

In Rainbow Roads (Radiohead - In Rainbows / Mario 64 Soundfont)

El creador de contenido también ha compartido otras versiones musicales en su canal, como The Less I Know The Better de Tame Impala, Alberto Balsalm de Aphex Twin y Head Like A Hole de Nine Inch Nails. Además, también hizo una versión previa de Mario 64 de No Surprises de Radiohead.

Tame Impala - The Less I Know the Better (Super Mario 64 Remix)

In Rainbows

El grupo empezó a trabajar en el álbum en el año 2005. Fueron más de dos años de trabajo hasta que el disco salió a la venta en formato digital. El vocalista Thom Yorke describió varios temas como sus propias versiones de "canciones de seducción". Radiohead incorporó una amplia variedad de estilos musicales e instrumentos en el álbum, evitando así hacer no uso exclusivo de música electrónica.

Tras ver la luz en formato físico, In Rainbows alcanzaba el puesto número 1 en el Reino Unido y del Billboard 200. En octubre de 2008, había vendido más de tres millones de copias a nivel mundial en diversos formatos físicos y digitales. Fue aclamado por la crítica y fue incluído en diversas listas de los mejores álbumes de 2007. En 2009 ganó dos premios Grammy al mejor álbum de música alternativa y al mejor paquete especial de edición limitada.

Radiohead se reunirá a principios de 2023

Según ha revelado recientemente el baterista Phil Selway, la banda liderada por Thom Yorke se "reunirá" a principios de 2023. "Nos reuniremos a principios de 2023 y estoy seguro de que comenzaremos a buscar otras ideas para lo que viene después. Hail To The Thief, ha pasado mucho tiempo desde ese disco, ¿no?", señaló en la entrevista para el medio Spin. Parece seguro que el grupo de rock alternativo de Oxford pronto volverá a reunirse para discutir dónde progresar a partir de ahí.

El último álbum de estudio de la banda llegó en 2016 con A Moon Shaped Pool, y su última gira fue en 2018. En 2021, la banda lanzó Kid A Mnesia, un álbum triple que recopila sus discos Kid A y Amnesiac y material inédito de las sesiones.