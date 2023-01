Panic! At The Disco se separa después de 19 años de carrera

Panic! At The Disco pondrá punto final a su carrera tras 19 años en activo. La noticia sobre su separación ha sido anunciada por Brendon Urie, el líder de la banda, a través de Instagram.

El grupo comenzó en la industria en 2004 y, tras publicar seis álbumes de estudio y viajar de gira por más de medio mundo, ha decidido ir en busca de nuevas aventuras y centrarse en el terreno personal.

"Bueno, ha sido un viaje de la hostia. Creciendo en Las Vegas nunca me habría imaginado dónde esta vida me llevaría: ni a tanto lugares alrededor del mundo ni a todos los amigos que he hecho por el camino", comienza el comunicado.

"Pero a veces, un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. A pesar de que hemos intentado mantenerlo en secreto, algunos de vosotros ya habéis escuchado algo... ¡Sarah y yo seremos padres muy pronto! La expectativa de ser padre y ver a mi mujer convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura", afirma el líder de la banda.

"Dicho esto", continúa, "voy a poner fin a este capítulo de mi vida para poner mi atención y energía en mi familia y, con ello, Panic! At The Disco ya no existirá". De este modo, la banda se despedirá una vez concluya su gira por Europa.



Después de confesar el motivo por el que la banda se disuelve, Brendon ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a sus fans por el apoyo durante todos este tiempo. "Gracias a todos por vuestro apoyo a lo largo de estos años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la forma perfecta de decir esto pero, verdaderamente, no puedo expresar con palabras cuánto habéis significado para nosotros. Tanto como si has estado aquí desde el principio como si acabas de descubrirnos, ha sido un placer no solo compartir escenario con tanta gente talentosa sino compartir nuestro tiempo con vosotros. Estoy deseando veros en Europa y Reino Unido para nuestro último asalto juntos. Os adoro. Os aprecio. Gracias por exisitir", concluye.

Viva Las Vengeance Tour

La última gira de Panic! At The Disco, Viva Las Vengeance Tour, completará 12 fechas por Europa del 20 de febrero al 10 de marzo. De todas ellas, los recintos de Birmingham y Manchester ya han colgado el cartel de entradas agotadas. Además, la banda contará con Fletcher como telonera.