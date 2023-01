Agoney quiere arder y nosotros le vamos a acompañar. El canario está a punto de partir al Benidorm Fest 2023 para defender en el escenario la canción con la que aspira a representar a Espana en Eurovisión.

Agoney siempre ha tenido en su lista de deseos participar en el famoso festival europeo, declarándose un verdadero eurofan. De este modo, el festival alicantino se ha convertido en una oportunidad para él.

Producido por el grupo BLACKPANDA, Quiero Arder es una propuesta que le va como anillo al dedo: una canción potente donde la voz de Agoney brilla en todo momento. Tendremos que ver si la puesta en escena ayuda a impulsar el mensaje del tema.

Para contarnos los secretos del tema, darnos algunas pistas sobre su puesta en escena y desvelarnos cómo es su relación con sus compañeros y compañeras del Benidorm, Agoney ha acudido a los estudios de LOS40.

"Soy un tío muy nervioso, pero afortunadamente lo controlo mejor", nos dice el artista sobre cómo está viviendo estos días. Además nos ha desvelado que ha empezado a meditar para calmarse. Una práctica que recomienda en todo momento.

Sobre la puesta en escena

"Van a ser cinco bailarines y yo", nos adelanta. Además nos ha asegurado que todos los ensayos los hace con el calzado que va a llevar. ¿Nos sorprenderá con unas plataformas?

El artista nos ha contado que no está haciendo un esfuerzo de cardio para lla actuación, asegurando que, como siempre ha hecho deporte, puede defender la puesta en escena sin problema. "Tengo un entrenamiento mantenido. La gente piensa que cantar es como un don y yo antes de Operación Triunfo ya entrenaba mi voz y mi cuerpo", ha dicho el canario.

Quiero arder es solo el principio

Agoney tiene claro que Quiero Arder es solo el principio de un proyecto más grande y ambicioso, tal y como confiesa. Fue así como conoció a BLACKPANDA, el grupo que le ha ayudado a componer y producir la canción. El artista estuvo con ellos trabajando durante unos días para crear esta canción.

Eso sí, en ese momento no estaba en su cabeza que fuese para el Benidorm Fest: "No estaba en mis planes. Pero se presentó la oportunidad y me vi con dos grandes canciones en mis manos. Pensé que era el momento. Es entonces cuando sentí que Quiero Arder era la más indicada".

La vida es muy caprichosa y te vuelve a poner ese sueño

"En su momento fue muy doloroso. Yo quería, pero la gente no. Me hicieron alejarme y apartar este sueño. Pero la vida es muy caprichosa y te vuelven a presentar ese sueño. ¿Por qué no? Yo mismo me estaba obligando a no cumplir este sueño", nos ha confesado Agoney.

Agoney también nos ha contado que en el grupo de whatsapp del Benidorm Fest hablan mucho. Además nos ha desvelado el nombre de las dos personas que más charlan por el grupo. Dale al play al vídeo de arriba y disfruta de la entrevista completa.