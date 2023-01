Violeta Mangriñán enseña su álbum de fotos más personal y abre un intenso debate entre sus seguidores

Violeta Mangriñán tiene a sus fans actualizados sobre su vida personal a través de las redes sociales. Y es que no hay día que pase sin que la influencer valenciana interactúe con gran parte de los que le escriben a diario para conocer más sobre su día a día.

Consciente de ello, ahora nuestra protagonista ha querido compartir con sus seguidores un pedacito más sobre su vida. En concreto, ha enseñado algunas fotos de su álbum familiar para mostrar cómo era de pequeña y la bonita relación que tiene desde entonces con su madre, su hermana y su abuela.

"From yesterday... #minimi", dice en la descripción de la galería.

Lo que Violeta no esperaba es que la publicación de estas fotos acabaría abriendo un intenso debate entre los usuarios. ¿Se parecen Gala y ella o no? Por un lado están los que tienen claro que ambas son dos gotas de agua. "Gala se parece mucho a ti", dice una seguidora. "La bebé de la primera foto es la viva imagen de baby Gala", añade otra. Por otro, los que no dudan de que Fabio y su hija son un clon. "Gala es igual que Fabbio, vamos. Al menos por ahora", dice una seguidora de la pareja. Aunque también están los que no descartan que la pequeña haya heredado matices de ambos. "Pues yo le veo algo, pero es más su padre", comenta una anónima. Y tú, ¿a quién crees que se parece más?

Hace unos días, Violeta y Fabio se convertían de nuevo en noticia tras anunciar que estaban preparados para dar un importante paso en sus vidas. Dejan atrás Madrid para mudarse a Valencia, la ciudad que vio nacer a la influencer el 3 de marzo de 1994. "Despedimos el que ha sido nuestro hogar por más de tres años. Inexplicable todo lo vivido entre estas paredes. Aunque estamos felices con el cambio, recordaremos por siempre este piso", decían en redes sociales.

Con este cambio, estamos seguros de que seguirán coleccionando momentos que posteriormente formarán parte de este álbum familiar tan personal que Violeta guarda con cariño.