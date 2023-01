El primer tatuaje de una mujer a sus 78 años se viraliza por el sitio elegido: "Siempre he sido una valiente"

Los tatuajes se han vuelto un complemento más de nuestras pieles en nuestros día a día y raro es la persona que todavía no ha pasado por un estudio. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Los casos de las personas mayores que deciden ir a tatuarse, todavía siguen impactando en la sociedad, pero es algo que se ha vuelto más habitual de lo normal.

La última ha sido Carmen, quien a sus 78 años ha decidido dar el paso y hacer lo que llevaba tiempo esperando. No le importa tener que soplar las velas año tras año, sin embargo, si hay algo que detesta son las arrugas. Algo que desde hace cuatro meses no le importa demasiado. Esta mujer ahora se mira al espejo y no puede sentirse más orgullosa. ¿El motivo? Su último tatuaje.

Siempre ha tenido claro qué quería hacerse, pero de pequeña su padre no le dejaba. Cuando se hizo mayor, con los hijos y la casa, explica a NIUS, ya no tenía tiempo. Nació en melilla y con 20 años se vino a vivir a la Península: "Allí siempre he visto a las muejres marroquíes con tatuajes en manos y cara y me encantaban. Pero por las cirucnstancias de la vida no lo he hecho hasta que no he sido ya independiente y libre de poder decidir lo que quería".

Su primer tatuaje, que no el último

Su hija ha sido quien le ha empujado a dar el paso: "Cuando ya estamos amyores, si no nos empujan a hacer algo, no lo hacemos", señalaba. Es por eso que una de sus hijas le preparó la sorpresa: "Pidió cita con el tatuador y me dijo que íbamos a hacer algo que me hacía mucha ilusión", explicaba resaltando que no se esperaba que fuese un tatuaje, aunque sí preguntó si le iba a doler: "Me dijeron que no y era verad. Estoy feliz con mi tatuaje".

La luna siempre ha tenido un gran significado para ella. Un icóno que también hace referencia a sus orígenes. Es por ello que ha decidido tatuarsela sobre su rostro, concretamente en la barbilla.

Desde que llegó al barrio después de pasar por el estudio no ha dejado de llamar la atención de sus vecinos de la localdiad malagueña de Torre de Benagalbón. "A la gente le sorprende, creen que es pintado ¿por qué los mayores no podemos tatuarnos?, se pregunta. Carmen también ha querido asegurar que también hay quienes le aplauden: "En la carnicería, en el supermercado, todo el que lo ve, me dice que ha quedado muy bontio".

El siguiente será más impactante aún

Con la luna ya tatuada en su barbilla, Carmen cuenta que tiene cinco hijos y nueve nietos. Algunos de ellos "adictos" al arte de la tinta sobre la piel: "Una de ellas se ha hecho el mismo dibujo en el brazo", asegura. Eso sí, son pocas las pesonas que se atreven con el lugar escogido por la matriarca en el rostro: "Siempre he sido una valiente", manifiesta.

De lo que no tiene dudas Carmen es que volverá a los estudios para tatuarse de nuevo. Su próximo diseño, más arriesgado aún si cabe: "Quiero ponerme mi nombre y apellido haciendo la forma de mis cejas", asegura. Una inspiración que viene de Wicshky, el tatuador que le hizo el primero y le gustó: "Como tengo poco pelo en esa zona, me viene bien", apuntaba.