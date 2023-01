Robbie Williams estrena ‘It's Great To Be A Cat’, un nuevo tema dedicado a sus propios gatos

¿Alguna vez has pensado lo mucho que te gustaría ser un gato? Sí, ser un felino que lo único de lo que se preocupa a lo largo del día es de alimentarse, acicalarse, hacer sus necesidades y dormir. Pues tranquilo/a porque no eres ni serás el/la único/a.

Robbie Williams, la estrella internacional que lleva décadas inspirándonos con sus canciones, se une a tu equipo de cat lovers. Eso sí. Él lo lleva al siguiente nivel llevándolo al ámbito de la música y lanzando su canción It's Great To Be A Cat.

El británico se convierte en la nueva voz de la marca de comida para gatos Purina y, en colaboración con Felix, imagen de la empresa, rinde homenaje a sus propios gatos. Se inspira en ellos para plasmar en los versos de este pegadizo tema la forma en que estos animales disfrutan de sus vidas, enfocándose en su independencia y habilidad para caer siempre de pie.

Además, llega acompañado de un vídeo en el que el artista y Felix se divierten haciendo alguna que otra travesura. Una actitud que representa la de Robbie así como también la de algunos de estos felinos.

Pero eso no es todo. Y es que el de Reino Unido se ha visto reflejado en la historia de los felinos por múltiples razones. Una de ellas está relacionada con las oportunidades que le ha dado la vida, lo que le ha convertido en un gato que está "en su vida número 50". "He desafiado a los ángeles y aquí sigo", señala.

Se considera un amigo de estos peludos y se identifica con "el gato fiestero". "Por un periodo de tiempo, en los 90s, yo era definitivamente un gato fiestero. No estoy seguro de creer en el gato miedoso porque cuando voy al baño y el gato está ahí y tengo que pasar por donde está el gato, solo me miran y dicen 'sí, pasa tú por el lado'", bromea Williams. "Tienen el corazón de un león dentro del cuerpo de esta pequeña carcasa increíblemente especial. Bueno, creo que eso es lo que están haciendo, pero con los gatos nunca se sabe realmente. [...] Sé que tenemos un vínculo", añade.

La canción ha sido toda una sorpresa para sus seguidores que, conscientes del amor de su artista favorito por los gatos, han celebrado que se haya convertido en la nueva imagen de esta marca. Y tú, del 1 al 10, ¿cómo de identificado te sientes con Robbie Williams? ¿Eres tan cat lover como él?

Hemos de recordar que nuestro protagonista estará de gira este año con su XXV Tour, y LOS40 es la emisora oficial de su visita a España. El 15 de junio estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡No te lo pierdas!