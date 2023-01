Sir Paul McCartney fue el ‘preso nº22’ en una cárcel de Tokio durante 9 días: “Fui un idiota”

“Verdaderamente, fui un idiota”, reconoce Paul McCartney. “Cuando pienso en ello, casi siento escalofríos. No puedo creer cómo pude hacerlo”. El caso es que lo hizo: metió una gran bolsa de marihuana en su maleta. Y le pillaron en la aduana. Lo que iba a ser el primer tour de Wings por Japón, se convirtió en una estancia de nueve días entre rejas para vocalista de la banda. “Era demasiado buena como para tirarla por el retrete”, fue una de sus explicaciones.

La bolsa de marihuana

En 1980, Paul McCartney se disponía a emprender su sexta gira con los Wings, la banda que había creado en 1971 tras la ruptura de los Beatles. Era su primer tour por Japón y las entradas de los 11 conciertos - entre el 21 de Enero y el 2 de Febrero - se habían agotado. Además de Osaka y Nagoya, la mayor parte del 'Japanese Tour' del grupo sería en Budokan, un gran recinto cerrado en el centro de Tokio construido originalmente para las competiciones de judo de los Juegos Olímpicos de Verano de 1964. Casualmente, Paul ya conocía el sitio. 14 años atrás, The Beatles se habían convertido en el primer grupo de rock tocaba en el pabellón deportivo.

El 16 de Enero de 1980, cinco días antes del primer concierto en la capital de Japón, Paul y su troupe llegaban al Aeropuerto Internacional Narita. En el control de aduanas, los funcionarios descubrieron una bolsa de plástico en la parte superior de su maleta con unos 230 gramos de marihuana. “Cuando el tipo la sacó de la maleta, parecía más avergonzado que yo”, recordaría después Paul según un artículo de la revista Performing Songwriter. “Pensé que él solo quería ponerla de nuevo donde estaba y olvidarlo todo”.

Esposado e interrogado

“No intenté esconderlo. Acababa de llegar de América y todavía tenía esa mentalidad americana de que la marihuana no era tan mala. No me di cuenta de lo estrictos que son los japoneses”. Si bien Paul aseguró que era para su consumo personal, la cantidad encontrada era lo suficientemente grande como para justificar un cargo por tráfico de estupefacientes y una potencial sentencia a siete años de prisión. Se ordenó su detención inmediata. “Todo es un error”, protestó el cantante mientras los agentes le esposaban. Fue conducido a la Oficina de Control de Estupefacientes para interrogarle. “Hice una confesión la noche que fui arrestado y me disculpé por infringir las leyes japonesas, pero querían saberlo todo. Les tuve que contar toda mi vida: colegio, nombre de mi padre, ingresos, incluso mi medalla de la Reina”.

La pesadilla del preso nº22

En tan solo 11 horas, el tour de los Wings se canceló y McCartney dio con sus huesos en la cárcel, una estrecha celda de no más de 2 metros cuadrados. Sintió pánico. “Mi primera noche fue la peor. No pude dormir. Y cuando dormía tenía pesadillas.Estaba aterrado ante la posibilidad de no ver a mi familia en años”, comentaría después en un documental televisivo para Channel 4. “Los tres primeros días fueron muy muy espantosos” y la visita del cónsul británico no ayudó. "Me dijo '¡podrían caerte siete años de trabajos forzados!'… tuve una horrible sensación en la boca de mi estómago. No paraba de pensar, ‘¿Qué le he hecho a mi familia?’”.

Paul McCartney, Linda McCartney, Jimmy McCulloch, Denny Laine y Geoff Britton en 1974 / Getty Images/Michael Putland

Mientras estuvo entre rejas, Paul McCartney se convirtió en el ‘Preso nº22’: “me metían una escoba y un pequeño recogedor por la rejilla de la puerta de la celda. Tenía que limpiar mi habitación y después sentarme con las piernas cruzadas sobre mi manta". Una vez pasado el shock inicial, empezó a hacer ejercicio, a hablar con otros prisioneros o a fumarse un cigarrillo con ellos. Por supuesto, “solo hablaban japonés y no entendía una palabra”. Pero, "después de unos días me convertí en Steve McQueen en La Gran Evasión. Mi sentido del humor y mi instinto de supervivencia empezó a despertar… me convertí en uno de ellos".

Deportado sin cargos y sin juicio

Regularmente era interrogado mientras sus abogados se encargaban de las cuestiones legales. Al sexto día, autorizaron la visita de Linda. Le llevó un sandwich de queso, ropa limpia para cambiarse y algunos libros de bolsillo de ciencia ficción. El 25 de Enero de 1980, nueve días después de su detención, Paul fue liberado y deportado sin cargos y sin juicio. Le trasladaron directamente al aeropuerto. En la sala de embarque tuvo un gesto hacia los numerosos y decepcionados fans japoneses. Agarró una guitarra acústica e improvisó un tema rápido ante las cámaras de televisión. Cuando llegó a casa, se tomó una taza de té y durmió durante muchas horas. No habló en años de su calvario.

El fin de Wings

Si bien su estatus de celebridad no impidió que fuera arrestado, el propio McCartney admitió que sí le había ayudado a eludir una prolongada estancia en prisión. Sin embargo, el incidente supuso el fin de Wings, además de un millón de libras en compensación por la cancelación de los conciertos. Poco después, Paul tuvo tiempo de reflexionar y darse cuenta de que el experimento post-Beatles se había terminado. “Había dejado de ser divertido y lo ocurrido en Tokio, definitivamente, propició la disolución. La banda estaba muy molesta conmigo. Todo el mundo nos había dicho, ‘no llevéis drogas a Japón’”

Veinte años después, Paul manifestó que una de sus motivaciones psicológicas cuando introdujo la marihuana en el equipaje podría haber sido la de encontrar una excusa para disolver a Wings, algo que ocurrió inmediatamente después de su regreso a Inglaterra.

“¿Cómo puedes haber sido tan estúpido?

En el documental sobre Wings para Channel 4, conducido por su hija Mary, Paul reconoció: “Verdaderamente, fui un idiota. No entiendo qué me llevó a meter esa maldita gran bolsa de hierba en mi maleta. Cuando pienso en ello, casi siento escalofríos. No puedo creer cómo pude hacerlo. ¿Cómo pudo Linda – mucho más sensata que yo – dejarme hacer eso?”. En otra entrevista, ofreció una explicación más simple: “Íbamos a volar a Japón y sabía que no podía llevar nada para fumar allí”, dijo en 2004 según History.com. “Esta sustancia era demasiado buena como para tirarla por el retrete, así que pensé ‘la llevaré conmigo’”

Cuando John Lennon enteró del encarcelamiento de su ex compañero, tampoco lo entendió. Según la asistenta que trabajaba para él, dijo: “Si realmente necesita hierba, seguramente habría gente que podría transportarla en su lugar. Eres un Beatle, tío, un Beatle. Tu cara está en cada maldita esquina del planeta. ¿Cómo puedes haber sido tan estúpido?”.