Niall Horan presenta una nueva canción, ‘Heaven’, que avanza su tercer disco de estudio

Heartbreak weather fue el segundo álbum de estudio de Niall Horan del que disfrutamos de canciones como Nice to meet ya, Put a little love on me o No judgment. Pero justo la pandemia mundial se cruzó en su camino y tuvo que cancelar todos los conciertos previstos de su Nice to meet Ya Tour. Ahora que la vida ha vuelto a una cierta normalidad, el solista parece estar listo para embarcarse en su nueva aventura musical.

El ex One Direction ha presentado a través de sus redes sociales una nueva canción que lleva el título de Heaven y que podría avanzar su tercer disco de estudio. Una posibilidad que se refuerza con el hecho de que a finales del pasado 2022, el músico irlandés confirmó que su nueva aventura musical estaba a la vuelta de la esquina.

"God only knows where this could go/ Even if our love starts to grow out of control/ And you and me go up in flames/ Heaven won’t be the same" se le escucha decir en la interpretación en acústico de Heaven que ha presentado a través de su perfil oficial de TikTok.

Habrá que esperar para confirmar si, como sucedió primero en Flicker y después en Heartbreak Weather, Niall Horan ha vuelto a contar con la colaboración de su equipo creativo habitual; Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr. John Ryan, Xplicit, Jamie Scott, Daniel Bryer, Mike Needley Greg Kurstin.

Y hablando de colaboraciones, es algo que Niall ha estado practicando mucho en los últimos meses y años (Ashe, Lewis Capaldi, Anne-Marie...) y para este tercer álbum de estudio podría haber una 'devolución de colaboración'. Pero por encima de todo hay un nombre que se viene rumoreando durante muchos años y que vuelve a estar de actualidad...

A nadie se le escapa que Niall Horan y Selena Gomez mantienen una bonita amistad pese a que no son frecuentes sus encuentros por culpa de la distancia. Sin embargo muy pronto podrían verse si es que la propuesta del ex One Direction no cae en saco roto. Durante meses (por no decir años) hemos escuchado a los dos protagonistas de esta historia especular sobre la posibilidad de grabar una canción conjunta. ¿Cómo sonarían las voces de Niall y Selena juntas en una misma canción?

La respuesta es algo que millones de sus fans en todo el mundo llevan esperando durante demasiado tiempo y, claro, la expectativa les va consumiendo. De hecho, una seguidora aprovechó para recordarle la posibilidad al cantante en sus redes sociales y el mensaje llegó. ¡Vaya que sí llegó! Niall Horan ha confirmado que él está dispuesto a grabar cualquier colaboración con Selena Gomez en cualquier momento y que la canción cobrará vida en cuando la intérprete esté preparada para ello. ¿Nos sorprenderán en 2023?

Sus redes sociales ya arden con el posible estreno de su tercer proyecto en solitario que muchos ya han bautizado como Heaven won't be the same, nombre de una web que Niall Horan ha promocionado en los últimos días a través de sus perfiles.