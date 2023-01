Ed Sheeran & Beyoncé, Shania Twain, The Corrs, Rosalía & The Weeknd y otros que conquistaron la lista en enero

Uno de los momentos clave cada sábado en #Del40al1CocaCola es La Máquina del Tiempo, sección en la que miramos atrás en la historia de LOS40 para rescatar canciones que fueron número uno en estas fechas. Y no solo cada sábado: a lo largo de la semana os damos la oportunidad de volver a disfrutar de esos minutos en vídeo. Es lo que hacemos ahora, y empezamos el recorrido por la canción que llegó a lo más alto hace justo un año. Antes de que Rosalía revolucionara la música con Motomami nos presentó el single La fama, en el que colabora The Weeknd. Alcanzó la primera posición el 15 de enero de 2022 y sería una de las dos canciones con que la catalana llegó al número uno el pasado año: más adelante lo lograría tres veces con Despechá.

Hace cinco años, en 2018, Ed Sheeran recuperó el liderato con Perfect, que ya había accedido a la primera posición dos veces en 2017, ahora con su versión a dúo con Beyoncé. Y diez años atrás, en 2013, fue Alicia Keys quien se colgó la medalla de oro con Girl on fire, tema que daba título a su quinto álbum y en el que hablaba de acontecimientos entonces recientes de su vida privada, como el nacimiento de su hijo Egypt y su matrimonio con el DJ y rapero Swizz Beatz.

Si retrocedemos hasta 2008, hace quince años, encontramos en el puesto de honor a La Quinta Estación con Sueños rotos. El grupo madrileño de la cantante Natalia Jiménez despuntó en México, y fue curiosamente su éxito allí lo que desencadenó la atención del público y los medios españoles. Actualmente la banda es que prepara su regreso con nuevo nombre (Cinco Estaciones) y nueva vocalista. Otra poderosa voz femenina, la de Shania Twain, brillaba en el número uno de hace veinte años (2003): Gonna getcha good! Aunque surgida de la escena del country, Shania facturó varios hits cercanos al pop con ayuda de su marido, el productor de rock Robert John ‘Mutt’ Lange; casi siempre con un mensaje de empoderamiento.

Terminamos la sección esta semana en 1998. Viajamos veinticinco años atrás para recordar el liderato en la lista de The Corrs con Only when I sleep. Fue el sencillo con que la banda irlandesa de los hermanos Corr presentó su segundo álbum, Talk on corners, y ha pasado a la posteridad como una de sus canciones más celebradas. España fue, tras Irlanda y Reino Unido, el país donde más impacto tuvo su música; de hecho, años más tarde, Sharon Corr se trasladaría a vivir a Madrid.