Violeta Mangriñán denuncia que dos hombres en coche vigilan su casa: “Tengo miedo”

Apenas hace unos días, Violeta Mangriñán empezaba su nueva vida en Valencia junto a su chico Fabio y su hija Gala. La influencer se ha comprado un chalet en una urbanización que, poco a poco, está poniendo a su gusto. Están siendo unos días de adaptación y en medio del caos que supone una mudanza, su familia le está echando una mano.

Tan solo lleva unas semanas instalada y la joven ya está haciendo frente a algunos problemas que están surgiendo en su nueva residencia. Si hace unos días manifestaba que le daba mucho miedo quedarse en casa sola, quizás ahora tenga más motivos para ello.

Su hermana Lila ha estado en los últimos días en su casa y ha sido ella misma quien ha vivido el último episodio. Una situación que ha llevado a la influencer a denunciarlo en redes: "Ayer mi hermana se quedó a dormir conmigo y pasaron cosas de las que no me he enterado hasta hoy", empezaba escribiendo Violeta.

¿Qué ha pasado?

"Llevamos días viendo un audi negro ranchero dando vueltas, vigilando y observado mi casa", explicaba. Fue su hermana quien anoche, mientras le daba un paseo a Cane, su perrito, vio pasar al coche: "Decidió hacer una foto para tener registrar la matrícula y el conductor se dio cuenta y dio marcha atrás a toda leche", decía añadiendo que el conductor le cuestionaba el motivo por el que le echaba una foto al coche, preguntándole, además, si tenía miedo: "Mi hermana con un par le contestó, no, yo no tengo miedo, ¿y tú?", apuntaba.

Tras este encontronazo, Lila fue corriendo a la casita de seguridad que hay instalada en la urbanización y les dio la matrícula. No le quiso decir nada a su hermana porque estaba "muy mal", pero sí se lo contó a su padre y a Fabio. Este último, hoy después de terminar el rodaje, se lo ha contado a Violeta.

Violeta denuncia el último episodio. / instagram @violeta

"En el coche iban dos hombres, siempre van dos hombres y por lo que me cuenta mi hermana, por la forma de hablar, no eran españoles...", añadía. A pesar de que se hicieron pasar por vigilantes de la zona, Lila no se lo creyó y que ahora Violeta ha negado con total seguridad: "Evidentemente no eran vigilantes. Los vigilantes de la zona llevan coches patrulla con sirenas y el logotipo, ellos van en un coche particular", recalcaba.

El padre de las jóvenes ha acudido rápidamente al cuartel en busca de ayuda y de una solución: "La Guardia Civil ya está al tanto", manifestaba tranquilizando a sus seguidores.