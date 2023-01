Pamela Anderson: "Sylvester Stallone me ofreció una casa y un Porsche para ser su chica número uno"

"Ahora quiero ser yo la que cuente la historia". Son palabras de Pamela Anderson ante el inminente estreno de su nuevo documental para Netflix, Pamela Anderson: Una historia de amor. Si en 2022 la historia de su relación con Tommy Lee atrapó a medio mundo con la miniserie Pam & Tommy, ahora, la actriz de Los vigilantes de la playa continúa dando de qué hablar con este documental, donde va a contar toda la verdad, con sus propias palabras y desde su propia perspectiva.

La sinopsis dice que se trata de "un retrato íntimo incrustado en la vida de Pamela Anderson mientras mira hacia atrás en su camino profesional y personal y se prepara para los próximos pasos en su viaje".

En el documental, que se estrena el próximo 31 de enero y del que ya hemos podido ver el tráiler, la propia Pamela, valiéndose de diarios y grabaciones personales, narra la historia de su ascenso a la fama, su trayectoria y su biografía. Tiene sentido del humor y saber reírse de todo, especialmente de sí misma. "Siempre digo que fueron mis tetas las que tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack", bromea. "Salvo el tinte, las tetas y los zapatos, soy de verdad", dice.



Pamela anderson Una historia de Amor Netflix Trailer en Español Documental 2023

La actriz también hace referencia al vídeo casero robado en el que se la podía ver manteniendo relaciones sexuales con su entonces marido, Tommy Lee Jones.

Pamela Anderson y Tommy Lee. / S. Granitz/WireImage

La película, que ha estado en proceso de desarrollo durante varios años, ha sido dirigida por Ryan White (The Keepers, Buenas noches, Oppy) y donde Brandon Thomas Lee, hijo mayor de Anderson, es uno de los productores. El propio director, en declaraciones a la revista Vanity Fair, dijo que que los hijos de Anderson, Brandon y Dylan, convencieron a su madre para que contara su propia historia y a su manera, ya que "realmente odian ver que otras personas cuentan su historia de una manera que no sienten que sea auténtica para ella. Pamela, por naturaleza, es una persona increíblemente abierta y honesta. Quizá por eso Pamela se ha quemado tanto en su vida, pero también creo que es lo que la hace adorable y contagiosa", dijo Ryan.

La actriz ha decidido poner toda la carne en el asador y la producción promete pues, aún sin haberse estrenado, ya ha salpicado al actor estadounidense Sylvester Stallone. Según cuenta la vigilante de la playa, el intérprete de Rocky le ofreció "una casa y un Porsche para ser su chica número uno", dejando boquiabierta a la exuberante actriz. "Yo dije: "¿Eso significa que hay una número dos?". A lo que él respondió: "Esa es la mejor oferta que recibirás, cariño. Estás en Hollywood ahora".

Esta anécdota contada por Pamela no ha dejado en muy buen lugar a Stallone, por lo que el portavoz del actor ha querido responder a estas palabras. "La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. El señor Stallone confirma que nunca dijo ninguna parte de esa declaración", ha señalado para New York Post.

Polémica biografía

Estas palabras se suman al polémico extracto publicado recientemente de sus nuevas memorias Love, Pamela, donde denuncia una agresión sexual por parte de Tim Allen. "Era el primer día de rodaje, salí de mi camerino y en el pasillo me encontré a Tim. Se abrió la bata delante de mí con rapidez y me enseñó que iba desnudo", confiesa la actriz norteamericana.

Al parecer, este incidente tuvo lugar en el plató de Un chapuzas en casa en 1991, cuando Pamela tenía 23 años y Allen 37 y donde ambos actores compartieron set de rodaje. Lejos de que el tenso momento quedara ahí, Pamela añade: "Me dijo que era algo justo, porque me había visto desnuda. 'Ahora estamos en paz', yo me reí incómodamente". El actor por su parte, tan solo unas horas después de que se conociera esta historia, lo ha negado: "Nunca ocurrió. Yo nunca haría eso", ha dicho.

Pamela Anderson junto a Tim Allen durante uno de los rodajes de la serie 'Home Improvement'. / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Parece que la que fuera chica Playboy no tiene miedo a nadie y está dispuesta a contar muchos aspectos de su vida hasta ahora desconocidos.