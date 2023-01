Rosalía nos sorprende (de nuevo) con la canción Lie like you love me (LLYLM)

Rosalía no puede parar de crear. Desde que la catalana lanzó su tercer álbum de estudio, Motomami, no ha tenido ni un solo momento para respirar. A la promo internacional del álbum le siguió una gira mundial por tres continentes que terminó el pasado mes de diciembre en París. A todo esto hay que sumarle el pelotazo que pegó con Despechá, una de las canciones más exitosas de 2022 y que lanzó a mitad de gira. Además, el pasado diciembre sacó Despechá Remix junto a Cardi B.

Una vez acabada la gira y la promo, Rosalía y Rauw Alejandro emprendieron un viaje vacacional a Japón. Lo normal hubiese sido que este viaje lo aprovechasen para descansar pero...¡la catalana no puede parar de crear! En medio de su retiro por tierras japonesas, la estrella española subió un enigmático vídeo a TikTok promocionando un tema nuevo. En el vídeo aparecía haciendo lip sync de un nuevo tema suyo. La cantante compartía, desde una pequeña embarcación, el estribillo de una pegadiza canción pop. ¿La gran sorpresa? Esta vez en inglés. La nueva canción se llama Lie like you love me (LLYLM).

La Rosi, que tiene una visión de marketing superlativa, borró el vídeo de inmediato causando furor entre sus fans. El hype creado en torno a esta canción es el propio al que genera una superestrella como Rosalía. La canción, sin estar publicada en plataformas de streaming, se hizo viral en redes y los motomamis ya se la saben al completo. Por suerte para todos nosotros, la cantante anunció que LLYLM saldrá el próximo 27 de enero de 2023.

Era evidente que todo estaba siendo muy normal, teniendo en cuenta que hablamos de la gran Rosalía, ella tenía todavía una sorpresa más para sus fans. No quedan ni 48 horaspara el estreno oficial del tema y ya nos ha vuelto a volar la cabeza. Ayer por la noche publicó otro snipped de LLYLM y el verso es.... ¡en Español!

Gracias a TikTok, una de sus redes sociales favoritas, publicó un #GRWM (Get ready with me, una tendencia que significa arréglate conmigo). En este vídeo ella salía maquillándose y, de fondo, sonaba LLYM pero nada que ver a lo anunciado previamente, la diferencia respecto a otras publicaciones era que sonaba el verso en castellano. Nunca se sabe con la catalana, siempre va un paso por delante y es capaz de tenernos en vilo con su música.

¿Vosotros creeis que la canción nos sorprenderá de nuevo? Sin duda esta será una de las canciones favoritas de muchos. Se aleja un poco del sonido Motomami y nos acerca un poco a una canción pop clásica, pero claro, con Rosalía no hay nada clásico y siempre se guarda un as bajo la manga.