‘LLYLM’ de Rosalía a fondo: todas las referencias de la letra de la canción

¡Ahora sí que sí! Ya conocemos la letra de LLYLM de Rosalía. La estrella española acaba de lanzar su primer single de 2023 y tenemos que reconocer que es una auténtica maravilla. Una vez más, la catalana ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras con una propuesta de lo más original. Y es que si de algo es experta la Rosi es de dejar sin palabras a sus seguidores y seguidoras.

Un día antes de que salga la canción, Rosalía, a través de Genius, ha compartido la letra. Y tiene toda la pinta de que va a ser todo un éxito. Para este nuevo tema, la diva se suma al spanglish. Eso sí, en los mismos lyrics encontramos el verdadero motivo por el que la estrella pasa de hablar de inglés a español en la canción: “Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás”

Es entonces cuando la cantante empieza a hablar en inglés con ese estribillo que no tardó en hacerse viral gracias al adelanto que compartió a finales de diciembre. Para conocer mejor todas las referencias de LLYLM de Rosalía, desgranamos la letra. Siéntate, coge palomitas y disfruta de nuestro análisis.

¿Qué significa LLYLM?

Vayamos por partes. Lo primero es analizar las siglas de la canción. LLYLM hace referencia a las siglas de la frase que más repite en el estribillo: Lie Like You Love Me (Miénteme como si me quisieras). Esta frase se ha repetido en muchas canciones a lo largo de la historia. La última, sin ir más lejos, es la canción de Miénteme de Tini y María Becerra.

¿Una referencia a un clásico de cine?

Pero, teniendo en cuenta la cultura audiovisual que tiene Rosalía, no nos extrañaría que estuviese haciendo referencia a uno de los momentos más románticos de la historia del cine. Hablamos de la gran escena entre Joan Crawford y Sterling Hayden dando vida a Vienna y Johnny Guitar en el western de 1954. Es él quien le dice a ella que le mienta y le diga que le quiere. Y es que Vienna era una auténtica motomami, aunque en todo caso montaba en caballo.

Johnny guitar

Un trabalenguas popular: el primer verso

Rosalía es mucho de ir a las raíces para encontrar referencias. En Lie Like You Love Me encontramos en el primer verso el principio de un famoso trabalenguas popular: “Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiera que me quiera de verdad”

La estrella catalana le da una vuelta a este refranero y lo cambia para su uso: “El que quiero, no me quiere como quiero que me quieras y termina la condena”.

¿Por qué en carnaval?

No es casualidad que Rosalía hable de carnaval en una canción sobre las mentiras. El carnaval, que se suele celebrar entre febrero y marzo, sirve para convertirse en lo que quieras. Aunque sea por unos días, te metes en la piel de otra persona. Rosalía quiere que esa persona le mienta y se convierta en lo que ella quiere. Aunque sea solo para escuchar de su boca que le ama.

“Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá”, dice antes de cantar en inglés. No es casualidad tampoco que Rosalía haya decidido lanzar a finales de enero esta canción, teniendo mayor repercusión de cara los carnavales.

Referencias a Rauw Alejandro

Por supuesto, en LLYLM también está presente su Rauw Alejandro. “Llevo coco con canela”, dice en un momento. Puede ser una referencia al coquito, una bebida típica de su querido Puerto Rico: país de origen del famoso cantante.

Rosalía también hace una referencia al compromiso en “dame esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca”. En culturas como la india, las mujeres se ponen brazaletes tras la boda para sellar la unión. ¿Se viene compromiso?

Sin duda, Rosalía llena de referencias pop las letras de sus canciones. ¡Es una auténtica genio!