Javier Castillo y Milena Smit nos hablan de ‘La Chica de Nieve’, su preparación y cómo afrontan los cambios

La historia de Keira y sus padres ha tocado muchos corazones, aunque ahora promete llegar aún más lejos en su estreno en Netflix. Eso sí, lo hará con algunos cambios: Amaya será el nombre de la pequeña, y no desaparecerá en Nueva York, sino en Málaga.

Javier Castillo volvió a vivir un éxito increíble con la publicación de La Chica de Nieve, sumándose a su lista de best-sellers junto a otros títulos como El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor. Lo lanzó en marzo de 2020 —una mala fecha para cualquier estreno, coincidiendo con el inicio de la pandemia—, pero casi tres años después ha quedado claro que aún tenía mucho que ofrecer.

Su historia consiguió llegar hasta la plataforma de streaming, y este 27 de enero se estrenará para deleite de sus fans y miles de espectadores alrededor del mundo. Y por ello, en LOS40 hemos charlado con él y Milena Smit, quien interpreta a la protagonista, para que nos cuenten todas las claves de la ficción.

Como mencionábamos unas líneas más arriba, los cambios con respecto a la novela son muy evidentes; sobre todo porque el escenario se cambia radicalmente. El impacto que causa en todo su contexto es normal, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre Nueva York y Málaga. Aun así, la esencia de sus personajes se mantiene intacta.

"En líneas generales, la historia es la misma", nos cuenta Javier, por lo que cualquier lector no debería tener problema en seguir la historia que ya conocen desde las páginas. Eso sí, para Milena sí que fue un requisito no leer nada del libro para poder crear a Miren Rojo —que no Miren Triggs—, ya que ella tiene muy claro que son dos personajes totalmente distintos.

La política en La Chica de Nieve

Otro tema a tratar fue una de las publicaciones en Twitter del escritor, donde aseguró que nunca escribirá de política. Aunque lo dijo desde un punto de vista humorístico, hubo quien no se tomó bien ese veto cuando la política envuelve tantos aspectos de la vida; algo que choca mucho con todos los temas sociales que trata La Chica de Nieve.

Él lo tiene claro: "Yo escribo temas que interesan a la sociedad, no temas que interesan a la política". Y no es nada descabellado, pues esta serie toca varias tramas que, al final, consiguen generar la misma tensión, misterio y adicción que cualquiera de los capítulos de sus novelas.

Si no te quieres perder ninguna de las declaraciones que nos dieron, no dudes en ver la entrevista completa. Dale al play y entérate de todo lo que nos contaron: desde por qué no sale la adaptación de El día que se perdió la cordura al papel que tuvo el autor durante la serie.

La Chica de Nieve se estrena el 27 de enero en Netflix.